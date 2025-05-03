السبت 03 مايو 2025
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أمطار غزيرة بعدد من مراكز محافظة المنوفية (صور)

أمطار غزيرة بعدد
أمطار غزيرة بعدد من مراكز محافظة المنوفية

شهدت العديد من مراكز محافظة المنوفية، هطول أمطار غزيرة، وتأثرت حركة البيع والشراء، وقام عدد من المارة بالاحتماء تحت شرفات المنازل والدخول إلي بعض المحلات.

أمطار غزيرة بالمنوفية

وجاءت أكثر المراكز المتأثرة بهطول الأمطار الغزيرة الباجور وقويسنا ومنوف وأشمون.

مياه المنوفية ترفع درجة الإستعداد القصوى

وفي وقت سابق كان قد أعلن المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن رفع درجة الاستعداد القصوي لسرعة التعامل مع مياه الأمطار لمنع حدوث الشلل المروري، بالإضافة إلى انتشار فرق من الشركة لتسليك البالوعات في حالة حدوث أي انسداد لها، وكذلك انتشار سيارات الكسح لشفط المياه، منعا لحدوث تكدس مرورى خاصة بمدن المحافظة.

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الأمطار الغزيرة الباجور التعامل مع مياه الأمطار الصرف الصحي بالمنوفية محافظة المنوفية

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