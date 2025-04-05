عمر من الشعر.. سيرة أحمد عبد المعطي حجازي على "الوثائقية" قريبا

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاجه الفيلم الوثائقي "عمر من الشعر.. سيرة أحمد عبد المعطي حجازي وشهادته"، وعرضه على شاشة "الوثائقية" قريبًا.

فيلم سيرة أحمد عبد المعطي حجازي وشهادته

يوثق الفيلم الذي صُوِّرَ بين القاهرة وباريس، شهادةً وسيرةً ذاتيةً للشاعر المصري أحمد عبد المعطي حجازي، بدايةً من نشأته في محافظة المنوفية خلال ثلاثينيات القرن العشرين، والتحاقه بالعمل في الصحافة، وسفره إلى فرنسا لتدريس الأدب العربي، متناولًا أهم المحطات في حياته التي تقاطعت مع أحداث وطنية كبرى.

كما يسجل الفيلم شهادته الخاصة في كثير من القضايا الثقافية والفكرية والسياسية على مدار ما يقرب من قرن من الزمان.

ويسلط الفيلم الضوء كذلك على تطور تجربته الشعرية من مرحلة البدايات إلى دوره الرائد في تجديد حركة الشعر العربي، إضافةً إلى تناول البُعد الإنساني في حياته، وعلاقته بزوجته وأبنائه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.