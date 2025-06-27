أخبار مصر اليوم: رفع المخزون الإستراتيجي للسكر التمويني لـ 12 شهرا.. 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 ألفا للمصاب بحادث المنوفية.. طقس شديد الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

التموين: رفع المخزون الإستراتيجي للسكر التمويني لـ 12 شهرًا

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية نجاحها في رفع المخزون الإستراتيجي للسكر التمويني لأكثر من 12 شهرًا، ما يعزز الأمن الغذائي ويضمن استقرار الأسعار في الأسواق.

وأوضحت وزارة التموين أن هناك خطةً متكاملةً لتطوير مصانع السكر على مستوى الجمهورية، تشمل تحديث الآلات وخطوط الإنتاج لزيادة الطاقة الإنتاجية وتقليل الفاقد خلال التصنيع، بالإضافة إلى توفير أحدث التقنيات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ويُعد مصنع سكر قوص أحد المصانع الرئيسية في صناعة السكر بمصر، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 12 ألف طن من القصب يوميًّا.

وأشارت وزارة التموين إلى أهمية استغلال المنتجات الثانوية الناتجة عن تصنيع القصب، مثل الباجاس في صناعة الورق ومواد العلف، ما يدعم الاقتصاد ويحقق الاستفادة القصوى من المحصول.

وأكدت أهمية تقديم الدعم الكامل لتطوير قطاع صناعة السكر وتعزيز قدراته الإنتاجية، بما يحقق التوازن في الأسواق ويخدم مصالح المواطنين.

وأعلنت الحكومة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 81% في مارس 2025، مع تأكيد عدم الحاجة للاستيراد اعتبارًا من مطلع عام 2026، مشيرةً إلى أن إجمالي الأرصدة الحالية من السكر التمويني يكفي لمدة 13 شهرًا.

تحذير عاجل من الأرصاد: طقس شديد الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة يومي السبت والأحد على أغلب الأنحاء، حيث تسجل القاهرة الكبرى من 36: 37 درجة مئوية، والسواحل الشمالية من 30: 31 درجة مئوية، وجنوب البلاد من 37: 41 درجة مئوية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا السبت يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2:3 درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة: 35

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 41

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 42

وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية وتوجه بتقديم الدعم لأسر الضحايا

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث التصادم المروع الذي شهده الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون محافظة المنوفية، حيث حدث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع العديد من الحالات وإصابة آخرين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم أسر الضحايا.

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

وزير العمل: 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 ألفا للمصاب في حادث المنوفية

تقدم وزير العمل محمد جبران، بخالص العزاء لأسر المتوفين، ضحايا حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، اليوم الجمعة على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون محافظة المنوفية كما تمنى سرعة الشفاء للمصابين.

ووجه الوزير جبران، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل محافظة المنوفية بمتابعة تداعيات هذا الحادث الأليم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات العاجلة لأسر المتوفين، وكذلك للمصابين والتي قد تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب، وذلك من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة.

وبحسب المعلومات الأولية شهد الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر حتى الآن عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية وتم نقلهم إلى مستشفيات قويسنا الباجور، وأشمون، ومنوف.

تنسيق الجامعات 2025، ضوابط وشروط أداء اختبارات قدرات كلية تربية نوعية

تنسيق الجامعات 2025، تنطلق اختبارات القدرات 2025، فور الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، حيث من المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي، ومكتب تنسيق القبول بالجامعات عن فتح باب التسجيل للاختبارات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ويبدأ الطلاب في التسجيل لأداء اختبارات القدرات قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، في الكليات التي تشترط أدائها، ومن بين تلك الكليات كلية التربية النوعية، في شعبتي التربية الفنية والتربية الموسيقية.

وتستعرض بوابة فيتو كافة تفاصيل اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية، بداية من خطوات التسجيل لأداء الاختبارات، وانتهاء بمعرفة النتيجة.

خطوات التسجيل لاختبارات قدرات كلية التربية النوعية 2025

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــــــا.

يقوم الطالب باختيار صفحة اختبارات القدرات.

يبدأ التسجيل باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس.

ستظهر أمام الطالب بياناته الشخصية مثل، الاسم، المحافظة، الشعبة.

يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته.

تظهر أمام الطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة، والكليات، ومواعيد وأماكن أدائها.

يختار الطالب اختبارات القدرات لكلية التربية النوعية ويحدد القسم، تربية فنية أم موسيقية.

يجب أن يختار الطالب نوع الاختبار والموعد.

يقوم الطالب بسداد رسوم الاختبار إلكترونيًّا.

ثم يقوم الطالب بطباعة الايصال، متضمنا نوع اختبار القدرات والمكان والموعد المحدد له.

ضوابط أداء اختبارات القدرات 2025ًّ

كل اختبار يُجرى مرة واحدة فقط، ولا يُسمح بإعادته في حال الرسوب بأي كلية.

الامتحانات تجرى حسب الخطة الرسمية الموضوعة من مكتب التنسيق.

تبلغ رسوم اختبارات القدرات تقريبا 600 جنيه، ويتم الدفع إلكترونيًّا فقط.

يُشترط أن يكون الطالب حاصلًا على الثانوية العامة حديثًا.

تكون الكليات مسئولة عن إدخال النتائج إلكترونيًا عبر صفحة الكلية في التنسيق الإلكتروني.

الاقسام المطلوب أداء اختبارات القدرات بها في التربية النوعية

يشترط أداء اختبارات القدرات في الأقسام الآتية للقبول بكلية التربية النوعية:

شعبتي التربية الفنية والتربية الموسيقية بكليات التربية النوعية.

قسم المسرح التربوي في كلية التربية جامعة المنصورة.

المستندات المطلوبة لأداء اختبارات القدرات في كلية التربية النوعية

إيصال التسجيل مطبوع من موقع التنسيق الإلكتروني.

رقم الجلوس وصورة منه

صورة شخصية

تعليمات هامة قبل أداء اختبارات القدرات 2025

يمنع دخول الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية داخل القاعة.

الالتزام بالحضور قبل موعد الاختبار بساعة على الأقل.

يمنع تصوير الأسئلة أو نشرها بأي وسيلة، وإلا يُحرم الطالب من نتيجة الاختبار.

ممنوع حضور ولي الأمر، ويُسمح بالدخول للطالب فقط

من له حق التصويت في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ؟

نظم قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته الأولى من لهم حق الاقتراع والمشاركة في التصويت بانتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات حيث نص على أنه كل مواطن مصري بلغت سنه 18 عامًا وكان متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين.

ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

ويجب أن يقيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.

ويقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين لمعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيه شروط الناخب ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.

حالة الطقس غدا السبت، شبورة مائية كثيفة ونشاط للرياح

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة صباحية قد تكون كثيفة من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا السبت يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:3 درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة: 35

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 41

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 42

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