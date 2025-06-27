"فتحت وشه ١٠غرز"، زوجة تعتدي علي زوجها بـ "الكاتيل" في بدر

اعتدت سيدة بالضرب علي زوجها، خلال مشاجرة نشبت بينهما داخل شقتهما في الحي المتميز بمدينة بدر ما أفقده الوعي ، وتم نقل المصاب لمستشفي بدر لتلقي العلاج اللازم.

وورد بلاغ لقسم شرطة بدر،باعتداء زوجة علي زوجها بعد نشوب مشاجرة بينهما تطورت لاعتداء الزوجة علي زوجها بجهاز الكاتيل في وجهه، ما أدي إلي حدوث قطع في الوجه استدعى إجراء ١٠ غرز في الوجه.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع الطرفين لكشف ملابسات الواقعة.

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