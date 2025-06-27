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المنوفية تودع فتياتها، جنازة مهيبة لشهيدات لقمة العيش بالمنوفية (فيديو)

المنوفية تودع فتياتها،
المنوفية تودع فتياتها، جنازة مهيبة لشهداء لقمة العيش، فيتو

شيع الآلاف من أبناء قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف فى محافظة المنوفية، فى مشهد مهيب جثامين الفتيات اللاتى لقين مصرعهن فى حادث الطريق الاقليمى المروع صباح اليوم الجمعة.

مصرع وإصابة 21 شخصا فى حادث بالمنوفية

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد ابو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، وأسفر الحادث عن مصرع 19 من عمال اليومية وإصابة آخرين.

القبض على سائق النقل المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

 

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية القبض على سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع 19 من عمال اليومية بينهم أطفال وشباب، وإصابة آخرين.

أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية

حصل موقع فيتو علي أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، الذى أسفر عن مصرع 19 شخصا وإصابة 2 آخرين، تم نقلهم لمستشفيات أشمون والباجور وقويسنا.

ننشر أسماء الـ 19 الذين لقوا مصرعهم في الحادث وهم كالتالي 

 

 

شروق خالد أبو المجد عاشور
جنا محي فوزي مبروك خليل
تقي محمد أحمد الجوهري
غدير عبد الباسط خليل قنديل
شيماء محمود محمد عبد الهادي

ملك عربي فوزي خليل
إسراء صباح عبد الوهاب عبد الخالق
رويدا خالد إبراهيم حسن
ضحى همام الحفناوي
سمر خالد مصطفى قنديل
سارة محمد كوهية
 

 

هنا مشرف علام
ميادة يحيى
مروة أشرف
آية زغلول
شيماء يحيى فوزي خليل
 

أسماء ضحايا من قرية سرس الليان:

أسماء خالد مصطفى
شيماء رمضان عبد الحميد
 وآخر لم يتم التعرف على هويته

 

 

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