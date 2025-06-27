جولة برلمانية لتفقد مشروع ترميم واجهات عمارات الكورنيش بالإسكندرية

استكمل الوفد البرلماني من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، جولته التفقدية بمحافظة الإسكندرية لليوم الثالث على التوالي.

جولة وفد البرلمان في محافظة الإسكندرية

ورافق الوفد البرلماني خلال الجولة التفقدية، الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تفقد ترميم واجهات عمارات الكورنيش بمحافظة الإسكندرية

وتفقد وفد محلية النواب، مشروع ترميم واجهات عقارات كورنيش الإسكندرية، والذي يتم تنفيذه في خمس أحياء واقعة على طريق الكورنيش تشمل (الجمرك، وسط، شرق، المنتزه أول، المنتزه ثان)، ويستهدف مواجهة المخاطر الناتجة عن تساقط اجزاء من العمارات، وحماية المواطنين.

ترميم 144 عمارة بكورنيش الإسكندرية

ويبلغ عدد العمارات المستهدف ترميمها 144 عمارة على الكورنيش، وتنفذها شركة المقاولون العرب، حيث تم استلام 44 عقارا بدأ العمل في 30 عقارًا منها، وفقًا لأولوية التنفيذ.

كما تم تقسيم العقارات إلى منشآت شديدة التضرر، ومتوسطة التضرر، ومنشآت متضررة بشكل عام، وتشمل إزالة الأجزاء المتهالكة وإعادة بنائها ومعالجة العناصر الخرسانية بأساليب هندسية وفنية معتمدة، حيث تبلغ التكلفة التقديرية لهذا المشروع 100 مليون جنيه.

الحكومة تتحمل تكاليف أعمال الترميم

وتسائل النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن الذي يتحمل تكلفة عمليات الترميم، ليرد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، مؤكدا أن التكلفة على حساب الحكومة، ولا يتم تحميل المواطنين أى مليم.

تفقد شارع النبي دانيال

كما تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشروع تطوير شارع النبي دانيال في الإسكندرية، وهو مشروع يهدف إلى تحسين المظهر العام للشارع وتطوير بنيته التحتية، بالإضافة إلى الحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري للمنطقة.

ويمتد التطوير بطول 750 مترًا، ويشمل ثلاث مراحل، ويهدف إلى تحويل الشارع إلى ممشى تراثي وتطويره ليصبح وجهة سياحية ودينية وثقافية، وتبلغ تكلفة المشروع 143 مليون جنيه مصري.

وشملت أعمال التطوير: ترميم ودهان واجهات المباني التراثية، وتوحيد شكل محلات بيع الكتب، وتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المشاة، والحفاظ على الطابع التاريخي للشارع، وإزالة الإشغالات والتعديات.

يرأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، ويضم الوفد كلا من: النائب محمد الحسيني، النائب محمد وفيق عزت، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب محسن أبو سمنة محمد رجب، ريهام عبد النبي، وسناء السعيد، أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى عمرو أحمد فؤاد، ومحمد صبحي، من أمانة اللجنة.

كما يرافق اللجنة خلال الزيارة، الدكتور أيمن الجمل، مدير عام الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.

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