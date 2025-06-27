محلية البرلمان تواصل جولاتها بالإسكندرية وتتفقد مشروعات حماية الشواطئ ومترو أبو قير

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، جولاتها الميدانية بمحافظة الإسكندرية، لمتابعة سير عدد من المشروعات التنموية والخدمية، في مقدمتها مشروعات حماية الشواطئ وتوسعة طريق الكورنيش، ومشروع مترو أبو قير، بالإضافة إلى تفقد جراج النقل العام بسيدي بشر.

شارك في الجولة الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والمهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، والنائبان محمد الحسيني ومحمد وفيق وكيلا اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب، إلى جانب قيادات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

واستهل الوفد البرلماني جولته من منطقة المندرة بحي المنتزه ثان، حيث تابع أعمال تطوير الشواطئ الممتدة بطول 27.7 كم، واستمع إلى عرض حول خطة المحافظة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصطافين، استعدادًا لموسم الصيف الحالي.

كما تفقدت اللجنة المرحلة الأولى من مشروع حماية الساحل في المسافة من بئر مسعود إلى المحروسة، والذي يشمل إنشاء حاجزين غاطسين بطول 1600 متر وتغذية الشواطئ بالرمال، لحماية الاستثمارات والمنشآت الواقعة على الساحل، وضمان استقرار البيئة البحرية.

وتضمنت الجولة أيضًا متابعة أعمال توسعة كورنيش الإسكندرية في المنطقة من المنتزه إلى المحروسة بطول 4.4 كم، والتي تشهد تنفيذ أعمال تدعيم الحواجز الغاطسة ضمن خطة شاملة لتحسين كفاءة الطريق وحمايته من النحر البحري.

كما تفقد أعضاء اللجنة مشروع مترو أبو قير، الذي يعد من أكبر مشروعات النقل الحضري الجارية بالمحافظة، ويستهدف تحويل خط قطار أبو قير – محطة مصر إلى مترو كهربائي حديث بطول 21 كم، يضم 20 محطة، بطاقة استيعابية تتجاوز 40 ألف راكب في الساعة، وزمن تقاطر يصل إلى 2.5 دقيقة فقط. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 766 مليون يورو، ما يعادل 17.9 مليار جنيه.

واختتمت اللجنة زيارتها بتفقد جراج النقل العام بسيدي بشر، واطلعت على أعمال التطوير الجارية به، كما استمعت إلى عرض حول خطة هيئة النقل العام واحتياجاتها المستقبلية لتحديث الأسطول ودعم خدمات النقل بالمحافظة.

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