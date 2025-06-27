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أخبار مصر

وفاة الدكتور خيري عبد الحميد رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

د. خيري عبد الحميد،
د. خيري عبد الحميد، فيتو
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توفي اليوم الجمعة الدكتور خيري عبد الحميد، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، بمدينة السادس من أكتوبر، وأعلنت الجامعة الحداد رسميا لمدة 3 أيام.

ونعت الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس الأمناء، وأساتذة الجامعة وطلابها، الدكتور خيري عبد الحميد، وجاء في النعي الذي نشر على الصفحة الرسمية للجامعة على الفيس بوك: “لقد فقدت الجامعة برحيله قامة علمية كبيرة وقائدًا أكاديميًا أفنى حياته في خدمة الجامعة وأسهم بعطائه في الارتقاء بها وعلو مكانتها خلال 30 عامًا متواصلة وبعد رحلةٍ حافلة بالعطاء والعلم والعمل المخلص، كانت فيها مصلحة الجامعة نصب عينيه دائمًا”.

وجاء بالنعي: لقد ترك الدكتور خيري عبد الحميد بصماتٍ لا تُمحى في تاريخ الجامعة، وخلّف إرثًا من القيم والمبادئ والعمل الجاد سيظل حيًا في وجدان كل من عرفه أو عمل معه".

موعد صلاة جنازة رئيس جامعة أكتوبر للآداب

وأعلنت الجامعة أن صلاة الجنازة على الدكتور خيري عبد الحميد، تقام غدًا السبت الموافق 28 يونيو بعد صلاة الظهر من مسجد الدجوى بمقر الجامعة بمدينة 6 أكتوبر.

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جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والاداب مدينة السادس من أكتوبر نوال الدجوي خيري عبد الحميد الدكتور خيري عبد الحميد

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