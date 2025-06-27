في حملة للعلاج الحر بالدقهلية، التوصية بغلق 28 منشأة مخالفة وإنذار 6 أخريات

أكد الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، أن المديرية تواصل جهودها المكثفة في متابعة المنشآت الطبية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان بشأن إحكام الرقابة وضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومتوافقة مع القوانين المنظمة للعمل الطبي.

حملة رقابية بمدينة الكردي شملت المرور على 45 منشأة طبية

وأشار مدكور إلى أن إدارة العلاج الحر نظمت حملة رقابية بمدينة الكردي شملت المرور على 45 منشأة طبية، حيث تبين أن 17 منها مرخصة، وقد تم إنذار 6 منشآت مرخصة بتلافي بعض المخالفات غير الجسيمة التي لا تؤثر مباشرة على سلامة المرضى، في حين صدر قرار غلق لمنشأة واحدة بعد رصد مخالفات جسيمة تتعلق بمزاولة النشاط الطبي دون اشتراطات الأمان.

رصد 28 منشأة تعمل دون ترخيص، وأوصت الإدارة بالغلق لـ27 منها

أما فيما يتعلق بالمنشآت غير المرخصة، فقد تم رصد 28 منشأة تعمل دون ترخيص، وأوصت الإدارة بالغلق لـ27 منها لعدم استيفائها الاشتراطات، كما تم تحرير 3 محاضر إثبات حالة بقسم شرطة الكردي، من بينها مركز تغذية علاجية يديره شخص منتحل صفة طبيب، ومعمل عاد لمزاولة النشاط رغم صدور وتنفيذ قرار غلق إداري بحقه، بالإضافة إلى معمل آخر قام بنقل دم لحالة مرضية دون أن يمتلك تصريحًا أو تجهيزات مخولة لذلك.

التعامل الحازم مع المخالفات الخطيرة

ومن جانبه، قال الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، إن الحملات الرقابية تسير وفق خطة تستهدف تغطية جميع مراكز ومدن المحافظة، وإن التعامل الحازم مع المخالفات الخطيرة مستمر دون تهاون.

وأكد أن الحفاظ على صحة المرضى أولوية، وأن المنشآت التي تلتزم بالترخيص والمعايير هي فقط من يسمح لها بالعمل.

معاينة 22 معملًا في 9 مراكز بالدقهلية

وفي سياق متصل، أشار الدكتور محمد فؤاد إلى أن لجنة المعامل بالمديرية قامت بمعاينة 22 معملًا في نطاق إدارات المنزلة، منية النصر، دكرنس، تمي الأمديد، شربين، بلقاس، نبروه، طلخا، والمنصورة، حيث تم ترخيص 21 معملًا منها بعد استيفاء الشروط الفنية، بينما تم رفض ترخيص معمل واحد فقط لعدم مطابقته للاشتراطات المطلوبة.

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