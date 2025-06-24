التحفظ على أغذية غير صالحة للاسنهلاك خلال حملة تموينية بأسواق الدقهلية

شن تموين الدقهلية اليوم الثلاثاء حملات تموينية مكثفة وغير مسبوقة، استهدفت الأسواق والمنافذ التجارية والمخابز، وأسفرت عن ضبطيات بالجملة ومحاضر متعددة ضد المخالفين، لتكشف عن حجم التلاعب الذي يهدد حقوق المستهلكين وتهدف إلى حماية قوت المواطنين.

تنوعت هذه الحملات بين الرقابة على الأسعار وجودة السلع، ومكافحة تهريب المواد المدعمة، مما يؤكد عزم مديرية التموين على تطبيق القانون بحزم وضمان انضباط الأسواق.

بدأت الحملات بجهود الرقابة التموينية والتجارية بالمديرية، ثم امتدت لتشمل مركز المنصورة وبني عبيد، وبلقاس، والجمالية وطلخا وميت عمر لضمان تغطية شاملة وفعالة.

حملات الرقابة التجارية بالمديرية:

شكلت المديرية حملة تموينية برئاسة د. شيماء يوسف من مأموري الضبط القضائي بقسم الرقابة التجارية، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك. أسفرت هذه الحملة عن تحرير خمس مخالفات تموينية.

وتم التحفظ على 500 كيلوجرام من السكر و10 كيلوجرامات من الأجبان.

ونفذت حملة ثانية للرقابة التجارية بدائرة أول المنصورة حملة رقابية علي المنافذ التجارية وحررت 6 محاضر لعدم إعلان الأسعار، مؤكدة على مواجهة التلاعب الصريح بالأسعار بكل حزم.

حملة الرقابة التموينية برئاسة كبير مفتشي الضبط القضائي بالمديرية الاستاذ احمد العراقي حيث ركزت الحملة على المخابز البلدية، محررًة ١٢ محضر منها ٥ محاضر نقص وزن (تراوحت النواقص بين 9 و18 جرامًا)، و٤ محاضر تصرف في 53 شيكارة دقيق بلدي، ومحاضر اخري متنوعة

وفي الإدارات الخارجية جاءت الحملات برئاسة مديري الإدارات وبياناتها كالتالي



إدارة تموين نبروه: أسفرت حملة نوعية عن تحرير 6 محاضر جنح، شملت: محضران تجميع مواد بترولية بإحدى محطات الوقود، مع التحفظ على 200 لتر سولار و200 لتر بنزين، ومحضر سلع بدون فواتير (نخالة خشنة)، والتحفظ على طن و200 كجم نخالة خشنة، ومحضر توزيع أسطوانات غاز بوتجاز بدون تصريح، والتحفظ على 5 أسطوانات غاز منزلي، ومحضران بيع بأزيد من السعر الرسمي للمستهلك (سجائر كليوباترا)

إدارة تموين الجمالية: قامت بحملات مكثفة على المحلات والأسواق، محررًة 10 محاضر أسواق، موزعة كالتالي:

* 5 محاضر جنح لعدم وجود شهادة صحية.

* 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

* محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.



بلقاس: شنت إدارة التموين حملة قوية بالاشتراك مع مباحث التموين، أسفرت عن تحرير 11 محضرًا تموينيًا، كشفت عن:

* 7 محاضر نقص وزن في الخبز (تراوحت النواقص بين 9 و28 جرامًا).

* محضر مواصفات لعدم مطابقة الخبز للمواصفات.

* 3 محاضر تصرف في 15 شيكارة دقيق.



حملات في بني عبيد

بني عبيد: كشفت حملة تموينية واسعة عن مخالفات متنوعة في المخابز والأسواق، تضمنت:

* 4 محاضر نقص وزن في الخبز (تراوحت النواقص بين 9 و18 جرامًا).

* مخالفة عدم نظافة أدوات الإنتاج والعجين.

* محضر تصرف في 3 شكائر دقيق.

* مخالفة عدم وجود قائمة بيانات داخل وخارج المخبز.

* مخالفة عدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

كما قامت الحملة بالمرور على مستودع الدقيق ومحطات الوقود لمتابعة تموين السيارات.

نتائج الحملات في طلخا

طلخا: تمكنت فرق التموين من تحقيق ضبطيات كبرى تنوعت بين السلع التموينية المدعمة والمواد البترولية والأسمدة، شملت:

* تحرير محضر سلع تموينية بقيمة إجمالية بلغت 23,681 جنيهًا.

* التحفظ على 300 كجم سكر مدعم، 228 زجاجة زيت تمويني، و1580 كيس مكرونة كانت معدة للبيع في السوق السوداء.

* تحرير محضر بدون فواتير، مع التحفظ على 30 شيكارة سماد.

* ضبط مصنع مخلل بدون سجل صناعي، والتحفظ على 200 كجم مخلل مشكل.

* تحرير محضر تجميع مواد بترولية (سولار)، والتحفظ على 160 لتر سولار.

واكد محاسب علي حسن عبدالفتاح وكيل الوزارة علي استمرار تطبيق القانون بحزم، وضبط الأسواق، ومواجهة كافة أشكال الغش التجاري والتلاعب بالدعم، لضمان حماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق

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