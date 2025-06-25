أسعار الخضار اليوم، الارتفاع يضرب 6 أصناف وانخفاض الباذنجان

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم الأربعاء

تراوح سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 6 جنيهات للكيلو.

بين 3 جنيهات إلى 6 جنيهات للكيلو. تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 9.5 جنيه بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.

بين 5 جنيهات إلى 9.5 جنيه بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 جنيهات إلى 13 جنيها.

سعر كيلو البصل

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 جنيهات إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 4 جنيهات إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم

تراوح سعر فاصوليا من 14 إلى 18 جنيهات.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 2.5 جنيه إلى 5.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر باذنجان رومي من جنيهين إلى 3.5 جنيه بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

سعر الفلفل الرومي

تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الملوخية من 5 إلى 7 جنيهات.

أسعار الخضار

سعر الخيار

تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 11 جنيها. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 8 جنيهات. تراوح سعر البامية من 25 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

أسعار الخضار

أسعار الخضار

تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا. تراوح سعر ورق العنب من 35 إلى 45 جنيهًا.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 30 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 7 جنيهات إلى 17 جنيهًا.

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