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ثقافة وفنون

تفاصيل شخصية هند صبري في مسلسلها الجديد "عسل أحمر"

هند صبري، فيتو
هند صبري، فيتو

تستعد النجمة هند صبري لتصوير مسلسلها الجديد "عسل أحمر"، والذي تُجسد فيه دور البطولة، حيث تلعب دور صحفية تحقق في سلسلة جرائم غامضة، في إطار درامي مشوق.

شخصية هند صبري في مسلسل عسل أحمر  

وتظهر هند صبري خلال العمل بدور صحفية تخوض رحلة محفوفة بالمخاطر في سبيل تأليف كتاب عن قاتل متسلسل، ما يضعها في مواجهة أسرار مظلمة. 

وتعود من خلاله هند صبري إلى تقديم شخصية قوية تقود الأحداث من بدايتها حتى نهايتها.

مسلسل عسل أحمر 

العمل مأخوذ عن رواية "دم على نهد" للكاتب إبراهيم عيسى، ويُعد من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في الفترة المقبلة. 

المسلسل مكون من 10 حلقات ومن المقرر أن يُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، وهو من بطولة هند صبري ويشاركها الفنان آسر ياسين وعدد من النجوم الذين جارٍ التعاقد معهم حاليًا، سيناريو وحوار محمد هشام عبية ووائل حمدي، وإخراج مريم أحمدي. 

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مسلسل عسل أحمر هند صبري آسر ياسين دم على نهد الكاتب إبراهيم عيسى

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