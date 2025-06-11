تفاصيل شخصية هند صبري في مسلسلها الجديد "عسل أحمر"

تستعد النجمة هند صبري لتصوير مسلسلها الجديد "عسل أحمر"، والذي تُجسد فيه دور البطولة، حيث تلعب دور صحفية تحقق في سلسلة جرائم غامضة، في إطار درامي مشوق.

شخصية هند صبري في مسلسل عسل أحمر

وتظهر هند صبري خلال العمل بدور صحفية تخوض رحلة محفوفة بالمخاطر في سبيل تأليف كتاب عن قاتل متسلسل، ما يضعها في مواجهة أسرار مظلمة.

وتعود من خلاله هند صبري إلى تقديم شخصية قوية تقود الأحداث من بدايتها حتى نهايتها.

مسلسل عسل أحمر

العمل مأخوذ عن رواية "دم على نهد" للكاتب إبراهيم عيسى، ويُعد من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في الفترة المقبلة.

المسلسل مكون من 10 حلقات ومن المقرر أن يُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، وهو من بطولة هند صبري ويشاركها الفنان آسر ياسين وعدد من النجوم الذين جارٍ التعاقد معهم حاليًا، سيناريو وحوار محمد هشام عبية ووائل حمدي، وإخراج مريم أحمدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.