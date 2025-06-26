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رياضة

وكيل وسام أبو علي ينهي الحديث مع الأهلي لتجديد عقد اللاعب

وسام أبو علي، فيتو
وسام أبو علي، فيتو

رفض وكيل أعمال وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلب مسؤولي القلعة الحمراء، الحصول على خدماته بصورة رسمية.

وقال الإعلامي مدحت شلبي، في تصريحات تلفزيونية: وسام أبو علي يحصل على 700 ألف دولار في الموسم، والأهلي عرض تعديل عقده إلى مليون دولار.

 

وأكد شلبي: وكيل اللاعب رفض، لأن المعروض عليه كراتب شخصي 2.5 مليون دولار، بخلاف المقابل الضخم للأهلي، وهو أضعاف هذا الرقم.

 

أرقام وسام أبو علي مع الأهلي 

وتألق وسام أبو علي مع الأهلي هذا الموسم، بعض النظر عن تراجع مستواه في بعض الفترات، لكن في المجمل شارك النجم الفلسطيني مع الأحمر في 34 مباراة بواقع 2468 دقيقة، أحرز خلالها 19 هدفا، وصنع 4 آخرين. 

حقيقة وصول عروض لوسام أبو علي 

كشف مصدر داخل الأهلي حقيقة وصول عروض رسمية للحصول على خدمات وسام أبو علي مهاجم الأهلي بعد تألقه في كأس العالم للأندية. 

وأكد المصدر، أنه لم تصل أي عروض رسمية للنادي لضم وسام أبو علي وحال وصول أي عروض رسمية سيتم مناقشتها بما يخدم مصلحة الفريق واللاعب. 

يذكر أن خوسيه ريبيرو منح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد. 

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