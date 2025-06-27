بتكلفة 18 مليار جنيه، وفد برلماني يتابع تنفيذ مشروع مترو أبوقير بالإسكندرية

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مشروع مترو أبو قير بديل السكة الحديد، الذي تنفذه الهيئة القومية للأنفاق، بتكلفة ١٧ مليارا و٩١٠ ملايين جنيه.

وفد برلماني في زيارة ميدانية لمحافظة الإسكندرية

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للوفد البرلماني لليوم الثالث على التوالي، بمشاركة الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، فضلا عن أعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

تفاصيل تنفيذ مشروع متر أبوقير

واستعرض المسئولون عن تنفيذ المشروع تفاصيل الإنشاء، مؤكدين أن نسبة التنفيذ وصلت إلى ٣٠%، مشيرين إلى أنه يبدأ من محطة أبو قير، وصولا إلى محطة مصر، بواقع ٢٠ محطة وبطول ٢١ كيلو و٧٠٠ متر.

وأوضح المسئولون عن تنفيذ المشروع، أنه يتم على جزئين، بعض المحطات "علوي" وبعضها على الأرض.

وأشار المسئولون كذلك إلى تحديات وقف قطار أبو قير القديم، إلا أنه بالتنسيق بين وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية تم التغلب على المشكلة، بتوفير أتوبيسات بديلة.

وأكدوا أنه بالتعاون مع أحياء الإسكندرية تم التغلب كذلك على مشكلة التعرف على مسارات المرافق لمنع حدوث أي مشكلات، فضلا عن إنهاء مشكلات المزلقانات والتي تم توسعتها، وكذلك فتحات مرور المشاة على طول خط قطار أبو قير، من خلال تقنينها بواقع فتحة كل ٢٠٠ متر بدلا من ١٠٠ متر.



وردا على سؤال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حول وجود نزع ملكية في خط سير المترو الجديد، أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أنه تم إزالة عدد من المحال، وجميعها كانت تعديات وبشكل غير شرعي.



مطالب بدراسة استبدال مكان إقامة ورشة الإصلاح ضمن مشروع مترو أبو قير

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية دراسة استبدال مكان ورشة الإصلاح المزمع إقامتها في أرض شركة النحاس بجوار منطقة كفر عبده، نظرا للقيمة السوقية لهذه الأرض التي يمكن استخدامها في مشروعات بديلة مثل الغرف الفندقية لخدمة الإسكندرية.

واقترح السجيني، أن يتم اختيار مكان آخر لإقامة الورشة، حفاظا على قيمة الارض واستغلالها في مشروعات بديلة.

متابعة النقل العام في الإسكندرية

كما تفقد وفد البرلمان، جراج سيارات النقل العام، التابع للهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، حيث تم تشغيل عدد من الخطوط بديل قطار أبو قير، الذي توقف نظرا لإقامة المشروع الجديد.

وشدد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، على أهمية الإحلال التدريجي للأتوبيسات القديمة، من خلال شركة النصر للسيارات، في ضوء خطة الدولة للاستفادة من المنتج المحلي وتقليل الاستيراد من الخارج.



يرأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، ويضم الوفد كلا من: النائب محمد الحسيني، النائب محمد وفيق عزت، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب محسن أبو سمنة محمد رجب، ريهام عبد النبي، وسناء السعيد، أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى عمرو أحمد فؤاد، ومحمد صبحي، من أمانة اللجنة.

كما يرافق اللجنة خلال الزيارة، الدكتور أيمن الجمل، مدير عام الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.

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