الخميس 26 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية ووفد محلية النواب لتفقد عدد من المشروعات

الإسكندرية
الإسكندرية

واصل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية جولته التفقدية برفقة ووفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني بزيارة مدرسة برج العرب ١ الابتدائية والإعدادية إحدى مدارس مبادرة "حياة كريمة".

طرق الإسماعيلية تواصل تطوير ورصف طريق ترعة السويس ومصرف المحسمة (صور)

القبض على 13 شخصا بمركز مساج بتهمة تسهيل الأعمال المنافية للآداب في مدينة نصر

حيث أكدت اللجنة حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمصريين متضمنة كل الاهتمام بالنواحي التعليمية والصحية والطرق وكافة المرافق من مياه وصرف صحي.

 

كما شملت الجولة تفقد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب وتم عرض شرح توضيحي عن نظام الجامعة والدراسة فيها والمزايا،حيث تبلغ مساحتها 200 فدان، وتستقبل 1200 طالب كل سنة، وتُعد الجامعة أحد الصروح التعليمية العملاقة التي نجحت الدولة المصرية في تشييدها خلال السنوات الماضية.

 

 وذلك في إطار الدعم المستمر وتوجيهات القيادة السياسية نحو تحسين ورفع جودة التعليم القائم، وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع أحدث النظم العالمية

وأشار المحافظ إلى أن ما تشهده الإسكندرية حاليًا من تطوير شامل في المجال التعليمي والثقافي يأتي اتساقًا مع اختيار المدينة كـ"عاصمة للثقافة والحوار بالبحر المتوسط لعام 2025"، مما يعزز مكانتها كمركز إشعاع حضاري وتبادل فكري.

وفي إطار الجولة، تفقد المحافظ والوفد البرلماني أعمال أسفل كوبري الكيلو 21، لمتابعة أعمال الرصف والتوسعة التي شهدتها المنطقة وأكد المهندس أحمد السجيني على أهمية استمرار منع إشغالات الطريق للحفاظ على السيولة المرورية، خاصة أن الطريق يُعد محورًا رئيسيًا في غرب المحافظة.

واختُتمت الجولة بتفقد محطة المعالجة ضمن مشروع الصرف الصحي بمنطقة أبو تلات، والذي يضم محطة معالجة رئيسية بطاقة استيعابية 35 ألف م³/يوم، بالإضافة إلى ثلاث محطات رفع، وشبكات انحدار رئيسية وفرعية، وخطوط طرد بأقطار مختلفة.

وأوضح المهندس سيد الأنصاري، المشرف على مشروعات الجهاز التنفيذى بالإسكندرية، أن المشروع يخدم منطقة أبو تلات بحرى، وتبلغ أطوال الشبكات 140 كيلو، وأوضح أن تكلفة الشبكات تصل إلى 2 مليار و100 مليون جنيه، أما تكلفة المحطة 220 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور النائبين محمد الحسيني ومحمد وفيق وكيلي اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وأعضاء اللجنة وجميع القيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق أحمد خالد الاسكندرية بمجلس النواب حياة كريمة

مواد متعلقة

طرق الإسماعيلية تواصل تطوير ورصف طريق ترعة السويس ومصرف المحسمة (صور)

القبض على 13 شخصا بمركز مساج بتهمة تسهيل الأعمال المنافية للآداب في مدينة نصر

البيت الأبيض: ترامب صانع السلام في الشرق الأوسط

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

المصري ينهي صفقتين منهما لاعب الأهلي ويجدد عقد دغموم

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

قيمة الزيادة في الأجرة الشهرية حسب كل منطقة في تعديلات الإيجار القديم

ملكة هولندا تسخر من ترامب (فيديو)

3 جنيهات انخفاضًا للأحمر، أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 26 يونيو 2025

مبلغ خرافي.. راتب كريستيانو رونالدو بعد تجديد عقده مع النصر السعودي (إنفوجراف)

بنتقم من أبوهم، اعترافات صادمة للمتهمة بذبح أطفالها في العمرانية

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس

موعد عودة خدمات البريد الإلكترونية بعد توقفها مؤقتا

3 جنيهات انخفاضًا للأحمر، أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 26 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

مبلغ خرافي.. راتب كريستيانو رونالدو بعد تجديد عقده مع النصر السعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في غُرة شهر المحرم، تعرف على فضله وأجر الصيام فيه

خالدة بخلود القرآن، حديث مؤثر من أحمد عمر هاشم عن ذكرى الهجرة النبوية (فيديو)

تفسير حلم ركوب السيارة في المنام وعلاقته بخسارة فى العمل

المزيد
الجريدة الرسمية