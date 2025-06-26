تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية ووفد محلية النواب لتفقد عدد من المشروعات

واصل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية جولته التفقدية برفقة ووفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني بزيارة مدرسة برج العرب ١ الابتدائية والإعدادية إحدى مدارس مبادرة "حياة كريمة".

حيث أكدت اللجنة حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمصريين متضمنة كل الاهتمام بالنواحي التعليمية والصحية والطرق وكافة المرافق من مياه وصرف صحي.

كما شملت الجولة تفقد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب وتم عرض شرح توضيحي عن نظام الجامعة والدراسة فيها والمزايا،حيث تبلغ مساحتها 200 فدان، وتستقبل 1200 طالب كل سنة، وتُعد الجامعة أحد الصروح التعليمية العملاقة التي نجحت الدولة المصرية في تشييدها خلال السنوات الماضية.

وذلك في إطار الدعم المستمر وتوجيهات القيادة السياسية نحو تحسين ورفع جودة التعليم القائم، وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع أحدث النظم العالمية

وأشار المحافظ إلى أن ما تشهده الإسكندرية حاليًا من تطوير شامل في المجال التعليمي والثقافي يأتي اتساقًا مع اختيار المدينة كـ"عاصمة للثقافة والحوار بالبحر المتوسط لعام 2025"، مما يعزز مكانتها كمركز إشعاع حضاري وتبادل فكري.

وفي إطار الجولة، تفقد المحافظ والوفد البرلماني أعمال أسفل كوبري الكيلو 21، لمتابعة أعمال الرصف والتوسعة التي شهدتها المنطقة وأكد المهندس أحمد السجيني على أهمية استمرار منع إشغالات الطريق للحفاظ على السيولة المرورية، خاصة أن الطريق يُعد محورًا رئيسيًا في غرب المحافظة.

واختُتمت الجولة بتفقد محطة المعالجة ضمن مشروع الصرف الصحي بمنطقة أبو تلات، والذي يضم محطة معالجة رئيسية بطاقة استيعابية 35 ألف م³/يوم، بالإضافة إلى ثلاث محطات رفع، وشبكات انحدار رئيسية وفرعية، وخطوط طرد بأقطار مختلفة.

وأوضح المهندس سيد الأنصاري، المشرف على مشروعات الجهاز التنفيذى بالإسكندرية، أن المشروع يخدم منطقة أبو تلات بحرى، وتبلغ أطوال الشبكات 140 كيلو، وأوضح أن تكلفة الشبكات تصل إلى 2 مليار و100 مليون جنيه، أما تكلفة المحطة 220 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور النائبين محمد الحسيني ومحمد وفيق وكيلي اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وأعضاء اللجنة وجميع القيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.

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