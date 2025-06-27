الجمعة 27 يونيو 2025
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أخبار مصر

تخفيض سرعة القطارات بسبب الموجة الحارة

قطار
قطار

قررت الهيئة القومية للسكك الحديدية، تخفيض سرعة القطارات من 120 كيلو في الساعة إلى 60 كيلو فقط بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وذلك لتأمين مسير القطارات على مدار الساعة.

وأصدر الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة تعليمات مشددة للقائمين على الهيئة القومية للسكك الحديدية، بأهمية متابعة التشغيل على مدار الساعة والاهتمام بعناصر السلامة والأمان لتقديم رحلات على أعلى مستوى من الراحة والأمان للركاب.

 

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وشدد الوزير على أهمية الالتزام بقواعد التشغيل  التي تشمل تشغيل الـ أي تي إس، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات. 

وأصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليمات لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط، نظرًا لارتفاع درجة الحرارة والتى تهدد سلامة الرحلات.

 

تخفيض سرعة القطارات المقررة على معظم الخطوط

 وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ حفاظًا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال  تحسن الطقس. 

كما أكدت الهيئة أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل.

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