الأربعاء 25 يونيو 2025
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أخبار مصر

بسبب الأتوبيس الترددي، النقل تبدأ تفعيل هذا الإجراء

الاتوبيس الترددى
الاتوبيس الترددى

بدأت وزارة النقل التنسيق الشامل لتفعيل لائحة غرامات الأتوبيس الترددي، والتي تشمل السير في الحارة الخاصة للأتوبيس الترددي وتنظيم الحركة على الطريق الدائري. 

استخدام الحارة المخصصة

على صعيد آخر ناشدت وزارة النقل  المواطنين بضرورة عدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي والمتواجدة بالحارة اليسرى بكل اتجاه من الطريق والالتزام بالسير في الحارات الاخرى للطريق، وذلك بهدف الحفاظ على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجديدة والحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات بحارة الأتوبيس الترددي، بالإضافة إلى دعم الانضباط المروري على الطريق الدائري.

وأشارت الوزارة إلى التعاون مع الإدارة العامة للمرور لإقرار وتفعيل مخالفة مرورية رادعة للمركبات التي تسير داخل الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي على الطريق الدائري.

كما أكدت الوزارة على ثقتها الكبيرة في الوعي الكبير للسادة المواطنين من مستخدمي الطريق الدائري بالالتزام بتعليمات السلامة والأمان، وعدم استخدام الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي بما يسهم في المحافظة على الأرواح والمركبات.

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الإنضباط المرورى الأتوبيس الترددي الحد من الحوادث طريق الدائري

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