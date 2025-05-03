استعدادا لعيد الأضحى، تموين بني سويف تقيم 16 شادرا للحوم على مستوى المحافظة

أكد محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في بني سويف تدشين عدد من المبادرات مع القطاع الخاص، بهدف توفير كافة السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق المحلية.

وقال عبد الرحمن خلال جولة تفقدية لوزارة التموين في محافظة بني سويف، إن المبادرة الحالية تشارك بها 10 سلاسل تجارية كبري و25 محلا تجاريا، بهدف طرح السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تتراوح من 10 الي 15٪.

وكشف عبد الرحمن أنه يتم عقد سلسلة من الاجتماعات مع الغرفة التجارية في بني سويف ضمن استعدادات عيد الأضحى المبارك حيث سيتم إقامة 16 شادر لحوم على مستوي المحافظة.

أشار إلي استقرار الحالة التموينية في المحافظة، من صرف سلع تموينية وخبز مدعم، لنحو 2 مليون و196 الفا و233 مواطنا من خلال 830 الفا و163 بطاقة تموين، تصرف السلع التموينية من خلال 1280 بقال تموين، 256 منفذ جمعيتي.

أضاف عبد الرحمن أن عدد المخابز البلدية المدعمة النشطة يبلغ 1285 مخبز، إضافة إلي 465 مخبز غير نشط النسبة الأكبر منها عدم تسديد قيمة التأمين الخاص بالحصة التموينية، وغرامات، وقضايا ميراث.

من جهته قال عبد الحكيم فوزي مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة أن الشركة تغطي محافظة بني سويف من خلال 17 فرع جملة و11 فرع تجزئة منهم 4 هايبر ماركت في بني سويف، واهناسيا، والفشن والواسطي.

وأضاف مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة أنه يتم صرف المقررات التموينية لنحو 88 ألف بطاقة تموين، مشيرًا إلي أن نسبة الصرف بلغت 20٪ حتى الآن من حصة مايو الجاري.

وأكد أنه يتم صرف المنحة الإضافية لحاملي البطاقات التموينية بانتظام خلال الشهر الجاري، موضحا أن أكثر السلع إقبالا من قبل المستفيدين من المنحة هي السكر والزيت والمكرونة.

وأشار إلى أنه يتم طرح كيلو الدواجن بسعر 125 جنيها وطبق البيض 30 بيضة بسعر 120 جنيها، وكيلو اللحم السوداني 285 جنيها، وكيلو السكر 30 جنيها.

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