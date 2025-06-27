صفقات جديدة على رادار الزمالك أبرزهم لاعب الأهلي.. وإعلان اسم المدير الفني الجديد للأبيض خلال أيام بعد الاتفاق معه

في لفتة تقديرية من إدارة نادي الزمالك، نظم النادي حفلًا خاصًا لتكريم نجم الفريق التونسي حمزة المثلوثي، بعد إعلان رحيله الرسمي عن القلعة البيضاء، وسط إشادة كبيرة من زملائه ومسئولي النادي والجماهير.

كما شمل الحفل تكريم المدير الفني المؤقت أيمن الرمادي بعد نجاحه في قيادة الفريق لتحقيق لقب كأس مصر، قبل نهاية تعاقده رسميًا مع الزمالك، في مشهد حافل بالمشاعر والامتنان.

الاحتفالية كانت مليئة بالروح الإيجابية، حيث عبّر المثلوثي عن فخره بتمثيل الزمالك وتمنياته بالتوفيق للفريق، بينما شكر الرمادي الإدارة على ثقتها به مؤكدًا أنه سيبقى مشجعًا وفيًا للزمالك مهما كانت وجهته المقبلة.

جون إدوارد يفرض الانضباط الإعلامي: “لا أحد يتحدث عن الفريق غيري”

في خطوة تنظيمية جديدة، أبلغ جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، جميع مسؤولي النادي بضرورة وقف أي تصريحات إعلامية تخص فريق الكرة من أي شخص بخلافه.

وأكد إدوارد في اجتماعه مع الإدارة أن المرحلة الحالية تتطلب تركيزًا كاملًا، مشيرًا إلى أن الانضباط الإعلامي هو أحد مفاتيح النجاح، وأن أي خروج عن هذا الإطار سيتم التعامل معه بصرامة.

القرار لقي دعمًا من مجلس الإدارة الذي وافق على الخطوة باعتبارها تأكيدًا على جدية خطة إعادة هيكلة قطاع الكرة وتطبيق قواعد الاحتراف الكامل.

المدير الفني الجديد.. “تم الاتفاق والإعلان خلال أيام”

في سياق متصل، كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن ملف المدير الفني الجديد أوشك على الاكتمال، وأن الإعلان الرسمي سيتم خلال أيام قليلة للغاية.

وأضاف المصدر أن النادي أنهى الاتفاق بشكل كامل مع المدرب، ويتبقى فقط بعض التفاصيل البسيطة والإجراءات الشكلية قبل إعلان التوقيع.

ورفض المصدر الإفصاح عن اسم أو جنسية المدير الفني، مشيرًا إلى أن الإدارة فضّلت السرية الكاملة في ظل حساسية المرحلة وحاجة الفريق للاستقرار والتركيز.

صفقات جديدة على رادار الزمالك.. حامد حمدان وتوفيق محمد في الصورة

في إطار تدعيم الصفوف للموسم الجديد، علمت «فيتو» من مصدر مسؤول داخل القلعة البيضاء أن النادي يكثّف مفاوضاته مع نادي بتروجت للتعاقد مع الثنائي حامد حمدان وتوفيق محمد.

وأشار المصدر إلى أن هناك متابعة دقيقة من الجهاز الفني لملفات اللاعبين، بعد توصية من لجنة الكرة بسرعة إنهاء الصفقة، خاصة أن اللاعبين من المواهب الصاعدة في الكرة المصرية.

المفاوضات تسير بشكل إيجابي، ومن المتوقع أن يتم حسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن خطة شاملة لتجديد الدماء في الفريق الأبيض.

أيمن عبد العزيز مستمر في الجهاز الفني الأجنبي

وفي مفاجأة إيجابية، كشف مصدر بالنادي أن هناك اتجاها قويا للإبقاء على أيمن عبد العزيز ضمن الجهاز المعاون للمدير الفني الأجنبي الجديد المنتظر وصوله.

القرار يأتي نتيجة القناعة التامة بدور عبد العزيز في الحفاظ على الانضباط داخل الفريق، إلى جانب علاقته القوية باللاعبين وفهمه لطبيعة النادي.

الإدارة ترى أن وجود مدرب مصري على دراية بكواليس الفريق سيكون مفيدًا للمرحلة القادمة، خاصة في ظل سعي النادي لتحقيق استقرار فني سريع.

يبدو أن الزمالك يسير بخطوات مدروسة نحو موسم جديد أكثر استقرارًا، من تكريم من ساهموا في نجاحات الموسم الماضي، إلى ضبط المشهد الإعلامي، والتعاقد مع جهاز فني وصفقات جديدة، تعكس المؤشرات داخل ميت عقبة نية قوية للعودة بقوة إلى منصات التتويج.

وعلى جانب آخر، يسعى نادي الزمالك لضم أحد لاعبي النادي الأهلي السابقين، خلال الميركاتو الصيفي استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.

الزمالك يسعى لضم حمزة علاء

وعلمت فيتو أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع حمزة علاء حارس مرمى النادي الأهلي السابق.

ويسعى الزمالك لضم حمزة علاء في صفقة انتقال حر بعد رحيله نهائيا عن الأهلي.

على جانب آخر، بدأت إدارة نادي الزمالك التحرك من أجل تسويق لاعب الفريق الشاب أحمد الجفالي، صانع الألعاب التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحثًا عن عرض مناسب في الدوري التونسي.

نية لإعارة اللاعب

أكد مصدر داخل الزمالك أن الاتجاه الأقرب داخل لجنة الكرة هو تسويق اللاعب على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي، وذلك من أجل منحه فرصة المشاركة بانتظام واكتساب المزيد من الخبرات في أحد أندية الدوري التونسي، تمهيدًا لعودته مستقبلًا.

اللاعب خارج الحسابات الفنية حاليا

أوضح المصدر أن الجفالي لا يدخل ضمن خطط الجهاز الفني في الوقت الحالي بسبب وجود أكثر من لاعب في مركزه، وهو ما دفع الإدارة للبحث عن فرصة لعب حقيقية له خارج النادي، بدلًا من بقائه على مقاعد البدلاء.

ترحيب اللاعب بالفكرة

أبدى اللاعب موافقة مبدئية على فكرة الخروج للإعارة، خاصة في حال تلقي عرض من نادٍ تونسي يضمن له المشاركة بانتظام، وهو ما اعتبره خطوة مهمة في مسيرته.

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