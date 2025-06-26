الخميس 26 يونيو 2025
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حوادث

ضبط عاطلين بتهمة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل شقة بالخليفة

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين لسرقتهما مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بـ منطقة الخليفة.

سرقة شقة سكنية بالخليفة 

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الخليفة يفيد بضبط عنصرين جنائيين بدائرة القسم شرطة حال استقلالهما مركبة "توك توك" وبحوزتهما خزينة حديدية وعثر بداخلها على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - مشغولات ذهبية - بعض الأوراق الشخصية).


وبمواجهتهما اعترفا بسرقتها من داخل إحدى المساكن الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب " كسر الباب".


وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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