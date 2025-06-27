تنسيق الجامعات 2025، موعد فتح باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات

يبدأ مكتب تنسيق القبول بالجامعات فتح باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2025، في الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات للالتحاق بها، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

كيف يعرف الطالب موعد ومكان إجراء اختبارات القدرات؟



سيعرف ذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني والذي يُحدد للطالب موعد الاختبار ومكانه.

الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات للالتحاق بها؟

هناك مجموعة من الكليات التي تشترط أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات للالتحاق بها، بعد أن يتم ترشيحه لها من جانب مكتب التنسيق وهي كالتالي:

1. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).

2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان – دمياط – بنها – بني سويف).

3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6. كليات التربية الرياضية

هل يحق للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالعام الماضي التقدم لاختبارات القدرات لهذا العام؟

الإجابة لا، حيث إن التقديم لاختبارات القدرات لهذا العام يكون مقتصرًا على الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 فقط.

المستندات المطلوبة لأداء اختبارات قدرات تربية رياضية

إيصال التسجيل

صورتان شخصيتان (في التربية الرياضية).

أصل وصورة رقم الجلوس للثانوية.

للطالبات المتزوجات: توقيع إقرار بمسؤوليتهن.

وكان السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس اللجنة العليا للإشراف على اختبارات القدرات للعام الجامعي 2025/2026 استعرض أهم التعليمات الخاصة بإعداد بنوك الأسئلة لاختبارات قدرات قطاعات الفنون والتربية الموسيقية، والتي شملت تحقيق التوازن، واختيار موضوعات عامة مستمدة من الحياة اليومية، مع تناسب هذه الموضوعات مع الوقت الحالي والتطورات الحديثة.

وأكد رئيس جامعة حلوان ضرورة اجتياز الطالب اختبارا داخليا بكليات التربية النوعية لشعبتي (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بعد ترشحه للكلية من خلال مكتب التنسيق، ويأتي هذا القرار في ضوء ما تتطلبه شعبتا التربية الفنية والتربية الموسيقية من ضرورة توافر حس فني لدى الطلاب الملتحقين بهما، وفي حال عدم اجتياز الطالب للاختبار الداخلي، يتم قبوله بأحد الأقسام الأخرى بالكلية، حيث يتم توزيع الطلاب على أقسام وشعب الكلية عن طريق الكلية مباشرة.

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