تنسيق الجامعات 2025، موعد اختبارات القدرات والكليات التي تشترط أداءها

تنسيق الجامعات 2025.. مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025، يقترب موعد اختبارات القدرات 2025، التي تعد أول مرحلة من تنسيق القبول بالجامعات، وتعتبر أمرا مهما وضروريا للالتحاق بمجموعة من الكليات، ويجب أداؤها قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، وبدء المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني.

ويبحث طلاب الثانوية العامة بشكل مستمر عبر شبكة الانترنت، حول موعد أداء اختبارات القدرات 2025، والكليات التي تجعل من أدائها شرطا أساسيا للقبول بالكلية، بعد أن يتم قبول الطالب أولا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

كليات تشترط أداء اختبارات القدرات 2025 للقبول

وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات، هناك مجموعة من الكليات يعتبر أداء اختبارات القدرات شرطا أساسيا للقبول بها، وهي كالتالي:

كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة). كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها – بني سويف). كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان. كلية التربية الفنية جامعة المنيا. كليات التربية الرياضية

علما بأن نجاح الطالب في اختبارات القدرات لا يعد قبولا له بالكلية، وإنما يجب قبول الطالب من خلال مكتب التنسيق بالكلية أولا.

الحد الأدنى للنجاح في اختبارات القدرات 2025

وفقا للقواعد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، فإنه يجب على الطالب الحصول على حد أدنى 60% كمجموع درجات للنجاح في اختبارات القدرات.

وبالنسبة لاختبارات القدرات بكليات الفنون الجميلة، فإنها تضم الاختبار المهاري ومدته 150 دقيقة ويبدأ الساعة 10 صباحًا ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًا أيا كان السبب، ويجيب الطالب خلال تلك المدة على سؤالين ” الرسم والتصميم الابتكاري”.

موعد أداء اختبارات القدرات 2025

من المنتظر أن يعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات التابع لوزارة التعليم العالي، عن بدء التسجيل لاختبارات القدرات 2025، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ثم يتم الإعلان بعدها عن موعد وأماكن أداء اختبارات القدرات 2025، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2025.

وتبدأ اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، في الكليات التي تشترط أداء تلك الاختبارات، والتي تكون قد أنهت امتحانات نهاية العام الدراسي لطلابها.

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