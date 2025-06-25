تفاصيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.. فتح باب التسجيل مع انتهاء الامتحانات.. ننشر موقف دخول طلاب العام الماضي.. وقائمة بأبرز التعليمات وخطوات التسجيل

تنسيق الجامعات 2025 ، يبدأ مكتب تنسيق القبول بالجامعات فتح باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2025، في الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات للالتحاق بها، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

إرشادات مهمة خلال اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

ممنوع منعًا باتًّا الحضور بالتليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية وغير مسموح نهائيا بدخولها قاعة الاختبار.

ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول حتى وإن كان مغلقا أو وجد معه أي أجهزة إلكترونية أخرى.

-الحضور قبل موعد الاختبار بساعة على الأقل.

-يعرف الطالب نتيجة اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق فقط.

غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط دخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

- ممنوع نهائيا تصوير الاختبار ويعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حالة تصوير أي اختبار أو نشره بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.

-في حالة تخلف الطالب عن موعد اختبار القدرات الذي قام بحجزه علي الطالب الرجوع إلى الكلية لتحديد ميعاد آخر والتقدم بعذر تقبله الكلية وعلى الكلية تحديد ميعاد الطالب حتى انتهاء المواعيد المحددة من قبل مكتب التنسيق.

وتلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة،كما تلتزم ايضًا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية علي موقع التنسيق الالكتروني وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

وكان السيد قنديل رئيس جامعة حلوان رئيس اللجنة العليا للإشراف على اختبارات القدرات للعام الجامعي 2025/2026 استعرض أهم التعليمات الخاصة بإعداد بنوك الأسئلة لاختبارات قدرات قطاعات الفنون والتربية الموسيقية، والتي شملت تحقيق التوازن، واختيار موضوعات عامة مستمدة من الحياة اليومية، مع تناسب هذه الموضوعات مع الوقت الحالي والتطورات الحديثة.

هل يحق للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالعام الماضي التقدم لاختبارات القدرات لهذا العام؟

الإجابة لا، حيث إن التقديم لاختبارات القدرات لهذا العام يكون مقتصرًا على الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 فقط.

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات علي هذا الموقع.

ويبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

تظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية").

وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.



تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات.



يختار الطالب نوع القدرات مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

يتم سداد قيمة الاختبار عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الإئتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.

لا يعتد بأي وسيلة أخرى للسداد ولا يتم الحصول علي موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة علي موقع اختبارات القدرات التابع للتنسيق الإلكتروني.

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