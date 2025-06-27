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ثقافة وفنون

المشروع x يحقق هذا الرقم في إيرادات الخميس

فيلم المشروع
فيلم المشروع

حقق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري، أمس الخميس، إيرادات بلغت مليون و150 ألف جنيه، ليتصدر شباك التذاكر بدور العرض السينمائي. 

فيلم المشروع X 

يُعد فيلم المشروع X أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه أحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

أبطال فيلم المشروع X

 فيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم  ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.  

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المشروع كريم عبدالعزيز إيرادات فيلم المشروع ياسمين صبرى

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