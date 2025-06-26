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ثقافة وفنون

تفاصيل حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز

جيف بيزوس ولورين
جيف بيزوس ولورين سانشيز، فيتو

تبدأ الليلة فعاليات زفاف الملياردير الأمريكي الشهير جيف بيزوس على لورين سانشيز في البندقية وتستمر لمدة 3 أيام.

 

ويفرض منظمو الحفل حالة من السرية التامة على تفاصيل الزفاف، ومن المقرر أن يحيي حفل الزفاف الثنائي الإيطالي الشهير "لانزا وباوتشينا" وهما من أشرفا على حفل زفاف الفنان العالمي جورج كلوني، ونجحا في الحفاظ على سرية حفل الزفاف وقتها بشكل كامل.

 

وكان الاستعداد لحفل الزفاف بدأ أمس الأربعاء ذلك بوصول جيف بيزوس وخطيبته لورين سانشيز إلى مدينة البندقية من خلال مروحية.

 

يخت فاخر

ويقيم الثنائي حفل زفافهما على متن اليخت الفاخر "كورو"، الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار، قبالة سواحل إيطاليا.

 

ويأتي الحدث بعدما أعلن الثنائي خطبتهما في مايو 2023، وذلك بعد 4 سنوات من انفصال بيزوس عن زوجته السابقة ماكنزي سكوت، التي استمر زواجهما 25 عامًا. 

 

وفي العام نفسه، انفصلت سانشيز عن زوجها السابق باتريك وايتسل.

وكانت هناك شائعات سابقة تشير إلى أن الزفاف سيقام في كولورادو في ديسمبر الماضي، لكن بيزوس نفى هذه الأنباء. 

وقد ذكرت سانشيز في مقابلة مع مجلة "فوج" أن بيزوس قدم لها خاتم خِطبة من ألماس بوزن 20 قيراطًا، بلغت قيمته 2.5 مليون دولار، ووصفت اللحظة بأنها كانت ساحرة لدرجة أنها "فقدت الوعي قليلًا" من شدة الفرح.

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