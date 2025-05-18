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رياضة

أتالانتا يحقق فوزًا مثيرًا على جنوى 3-2 في الدوري الإيطالي

أتالانتا، فيتو
أتالانتا، فيتو

فاز فريق أتالانتا على مضيفه جنوى، بنتيجة 3-2، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي.

أهداف مباراة جنوى وأتالانتا وترتيب الفريقين 

ورفع أتالانتا رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط خلف إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، و4 نقاط خلف نابولي المتصدر.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد جنوى عند 40 نقطة في المركز 13.

وتقدم جنوى في الدقيقة 37 عن طريق أندريا بيامونتي، قبل أن يدرك أتالانتا التعادل عبر إبراهيم سليمانا في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 58 عاد جنوى للتقدم عن طريق بيامونتي، قبل أن يعود أتالانتا للتعادل مجددا عن طريق دانييل مالديني في الدقيقة 63.

وسجل ماتيو ريتيجي، الهدف الثالث والحاسم في المباراة مع حلول الدقيقة 89.

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