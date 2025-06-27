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رياضة

عمادة لاعبي آسيا، سالم الدوسري ينتظر تحقيق مجد شخصي أمام باتشوكا بمونديال الأندية

سالم الدوسري، فيتو
سالم الدوسري، فيتو

ينفرد سالم الدوسري، جناح فريق الهلال السعودي، مُجدَّدًا بعمادة لاعبي آسيا في كأس العالم للأندية، أمام باتشوكا المكسيكي، في المباراة المقامة بمدينة ناشفل الأمريكية، ضمن ثالث جولات المجموعة الثامنة من النسخة الجارية في الولايات المتحدة.

 

ويحافظ سالم الدوسري على موقعه في التشكيلة الأساسية، ويخوض أمام الخصم المكسيكي مباراته رقم 12 على صعيد البطولة، التي انطلقت عام 2000 ويشارك فيها « الأزرق» للمرة الرابعة.

تاريخ الدوسري في مونديال الأندية

ولعِب الجناح السعودي المخضرم جميع مباريات فريقه خلال نسخ 2019 و2022 و2023، بواقع ثلاث لحساب كل نسخة.

وفي الملاعب الأمريكية، شارك أمام ريال مدريد الإسباني وريدبول سالزبورج النمساوي، ضمن الجولتين الأولى والثانية من مرحلة المجموعات، ما رفع عدد مشاركاته المونديالية إلى 11 مباراة.

سالم الدوسري عميد لاعبي آسيا في مونديال الأندية، فيتو
سالم الدوسري عميد لاعبي آسيا في مونديال الأندية، فيتو

منافس الدوسري 

وتساوَى مع سالم الدوسري في هذا العدد الحارس الياباني شوساكو نيشيكاوا، الذي لعِب ثلاث مبارياتٍ خلال النسخة الجارية، وثمانٍ في ثلاث نسخ سابقة.

وخاض نيشيكاوا ثلاث مباريات مع سانفريس هيروشيما الياباني، فريقه السابق، خلال نسخة 2012. ومع أواروا ريد دياموندز الياباني، فريقه الحالي، خاض مباراتين موندياليتين في 2017، وثلاث في نهاية 2023، والعدد ذاته في 2025.

 

أوراوا يودع مونديال الأندية

وودَّع أواروا ريد دياموندز مونديال الأندية الجاري، بعدما خسِر لقاءاته الثلاثة في المجموعة الخامسة، فيما يواجه الهلال باتشوكا بدافع التأهل إلى ثُمن النهائي. ومع تأكُّد حضوره أساسيًّا، ينفرد الدوسري مجددًا بصدارة لائحة أكثر لاعبي القارة الآسيوية مشاركةً في مونديال الأندية.

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سالم الدوسري الهلال السعودي عمادة لاعبي آسيا كأس العالم للأندية باتشوكا المكسيكي

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