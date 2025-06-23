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رياضة

سالم الدوسري يقتحم قائمة مميزة في كأس العالم للأندية

سالم الدوسري، فيتو
سالم الدوسري، فيتو

دخل سالم الدوسري، نجم وقائد فريق الهلال السعودي، قائمة خاصة في منافسات كأس العالم للأندية، بعد مشاركته في مباراة ريد بول سالزبورج النمساوي.

وشارك الدوسري أساسيًا للمباراة الثانية على التوالي، في التعادل مع سالزبورج سلبيًا، فجر الإثنين، على ملعب أودي فيلد، في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة ضمن منافسات مونديال الأندية.

سالم الدوسري في قائمة الأكثر مشاركة بكأس العالم للأندية 

وبحسب صحيفة "الرياضية" فقد أصبح نجم الهلال في المرتبة السابعة من حيث أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات بتاريخ كأس العالم للأندية، برصيد 11 مباراة.

وتساوى سالم الدوسري مع العديد من نجوم كرة القدم، على غرار كريم بنزيما وتوني كروس، بالإضافة إلى 9 لاعبين آخرين شاركوا في 11 مباراة.

ويتفوق على صاحب الـ33 عامًا 6 لاعبين، 5 منهم من نجوم الأهلي المصري، بالإضافة إلى إيميليانو تادي لاعب أوكلاند سيتي.

ويتصدر حسين الشحات القائمة برصيد (17) مباراة، يليه محمد هاني (15)، وطاهر محمد طاهر (14)، ثم محمد الشناوي وعلي معلول وتادي (12).

وسيصل الدوسري للمباراة رقم 12 في مواجهة باتشوكا المكسيكي، فجر الجمعة المقبل.

ويشارك الدوسري في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة رفقة الهلال، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 2.

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