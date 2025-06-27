ترتيب المجموعة السابعة بكأس العالم للأندية بعد اكتساح مانشستر سيتي لـ يوفنتوس

تصدر مانشستر سيتي مجموعته بعد الفوز على يوفنتوس بنتيجة 5-2، في المباراة التي انتهت منذ قليل، على ملعب كامبنج وورلد، ضمن ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.



وانتهت بذلك مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة من بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت الجولة فوز العين الإماراتي على الوداد المغربي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت في نفس توقيت المباريات الأخرى.

ترتيب المجموعة السابعة بكأس العالم للأندية

الترتيب النهائي للمجموعة السابعة

بعد انتهاء الجولة الثالثة كالتالي:

مانشستر سيتي: 9 نقاط.

يوفنتوس: 6 نقاط.

العين الإماراتي: 3 نقاط.

الوداد المغربي: 0 نقاط.



في الشوط الأول، سجل لمانشستر سيتي، جيريمي دوكو وبيير كالولو لاعب يوفنتوس بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 9 و26، بينما أحرز تيون كوبمينيرس هدف اليوفي في الدقيقة 11.

ومع الدقيقة 52 جاء الهدف الثالث بعدما أرسل ماتيوس نونيز عرضية أرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء قابلها هالاند بتسديدة في المرمى الخالي داخل الشباك.

وجاء الهدف الرابع لمانشستر سيتي بعد عدة تمريرات من لاعبي السيتي انتهت عند فيل فودين الذي قابلها بتسديدة داخل الشباك معلنًا الهدف الرابع بالدقيقة 69.

وعزز سافينيو الفوز لمانشستر سيتي بعد إحراز الهدف الخامس من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 75.

موقف يوفنتوس ومانشستر سيتي في المجموعة

كان فريقا يوفنتوس ومانشستر سيتي قد حسما تأهلهما إلى دور الـ16 من مونديال الأندية عن المجموعة السابعة، بعد وداع العين الإماراتي والوداد المغربي بشكل مبكر.

وتفوق يوفنتوس في أول جولتين بفارق الأهداف بعدما فاز على العين الإماراتي 5-0 والوداد المغربي بنتيجة 4-1، بينما اكتفى مان سيتي بالفوز بهدفين دون رد على الوداد، قبل أن يكتسح العين بسداسية في الجولة الثانية.

تشكيل يوفنتوس أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو.

خط الدفاع: لويد كيلي – نيكولو سافونا – بيير كالولو.

خط الوسط: فيليب كوستيتش – ويستون ماكيني – مانويل لوكاتيلي – ألبرتو كوستا.

خط الهجوم: تيون كوبمينيرس – دوشان فلاهوفيتش – نيكولاس جونزاليس.

تشكيل مانشستر سيتي ضد يوفنتوس

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، مانويل أكانجي، روبن دياز، ريان آيت نوري.

خط الوسط: تيجاني ريندرز، رودري، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: سافينيو، جيريمي دوكو، عمر مرموش.

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