تقدم بوابة فيتو خدمة بث مباشر، مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025، والتي تجرى مساء اليوم الخميس، على ملعب كامبنج وورلد، ضمن ختام منافسات دور المجموعات للمونديال.

وتبدأ مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

وكان فريقي يوفنتوس ومانشستر سيتي قد حسما تأهلهما إلى دور الـ16 من مونديال الأندية عن المجموعة السابعة، بعد وداع العين الإماراتي والوداد المغربي بشكل مبكر.

وأصبح الصراع الذي يجمع بين فريقي يوفنتوس ومانشستر سيتي في موقعة الليلة هو حسم الصدارة، وسيكون التعادل في صالح الفريق الإيطالي، خاصة وأن الثنائي لديهما 6 نقاط.

وتفوق يوفنتوس بفارق الأهداف في الصدارة بعدما فاز على العين الإماراتي 5-0 والوداد المغربي بنتيجة 4-1 في أول جولتين، بينما اكتفى مان سيتي بالفوز بهدفين دون رد على الوداد، قبل أن يكتسح العين بسداسية في الجولة الثانية.

بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

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تشكيل يوفنتوس أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو.

خط الدفاع: لويد كيلي – نيكولو سافونا – بيير كالولو.

خط الوسط: فيليب كوستيتش – ويستون ماكيني – مانويل لوكاتيلي – ألبرتو كوستا.

خط الهجوم: تيون كوبمينيرس – دوشان فلاهوفيتش – نيكولاس جونزاليس.

تشكيل مانشستر سيتي ضد يوفنتوس

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، مانويل أكانجي، روبن دياز، ريان آيت نوري.

خط الوسط: تيجاني ريندرز، رودري، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: سافينيو، جيريمي دوكو، عمر مرموش.

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