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رياضة

بث مباشر مباراة الهلال وباتشوكا بكأس العالم للأندية

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

كأس العالم للأندية، يبحث عشاق الكرة السعودية المواجهة الهامة بين فريق الهلال السعودي أمام باتشوكا المكسيكي، والمحدد لها يوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة والحاسمة من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

 

موعد مباراة الهلال وباتشوكا 

ويحتضن ملعب “جوديس بارك”، مباراة الهلال ضد باتشوكا المكسيكي فجر اليوم الجمعة، عند تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت السعودية ومصر.

 

بث مباشر مباراة الهلال وباتشوكا بكأس العالم للأندية 

وأعلنت مجموعة قنوات Mbc، عن نقلها للمباراة المرتقبة اليوم، والتي ستجمع بين كل من نادي الهلال ونظيرة نادي باتشوكا، وتحديدا عبر قناة MBC Action وقناة MBC MASR 2.

 كما وتملك شبكة “DAZN” حقوق نقل مباريات مونديال الأندية 2025، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها.

 

ويملك فريق الهلال، نقطتين في رصيده بعد تحقيق التعادل في مباراتيه مع ريال مدريد 1-1، وسالزبورج دون أهداف.

وتعادل الهلال السعودي مع ريد بول سالزبورج النمساوي بدون أهداف في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

ترتيب مجموعة الهلال وريال مدريد 

 

ورغم محاولات زعيم آسيا خطف هدف الفوز خلال المباراة فإن التنظيم الدفاعي لفريق سالزبورج نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة.

 

فرص تأهل الهلال السعودي لدور ال16 بكأس العالم للأندية 

وهناك فرصة لتأهل الهلال لكأس العالم للأندية حال الفوز على باتشوكا، حيث إن رصيده سيكون 5 نقاط، وينتظر خسارة أيا من الريال وسالزبورج، ويتأهل رفقة المنتصر منهما.

وتعادل الهلال يعني خروجه رسميا من المونديال، ولكن حال انتصر، وتعادل ريال مدريد وسالزبورج، تتساوى الأندية الثلاثة في الرصيد (5)، ووقتها يجب على الهلال أن ينتصر بفارق هدفين، مع انتهاء المباراة الأخرى بالتعادل السلبي.

وتنص لوائح بطولة كأس العالم للأندية 2025، على أنه في حال تساوت جميع فرق المجموعة في جميع الأمور التنافسية، يتم الاحتكام للتالي:


 أكبر عدد من النقاط في المواجهات المباشرة (تعادل الهلال سلبيا مع سالزبورج و1-1 ضد ريال مدريد).

-أعلى فارق أهداف في المواجهات المباشرة (لا يوجد فارق أهداف في مباراتي الهلال السابقتين).

أكبر عدد من الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة.

-أعلى فارق أهداف في جميع مباريات المجموعة (وهنا يمكن للهلال أن يتأهل، ولكن حال انتصر على باتشوكا بفارق هدفين).

أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة.


أعلى عدد نقاط للسلوك الانضباطي (عدد البطاقات الصفراء والحمراء للاعبين والجهاز).

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