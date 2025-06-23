الإثنين 23 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب مجموعة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية

الهلال، فيتو
الهلال، فيتو

تعادل الهلال السعودي مع ريد بول سالزبورج النمساوي بدون أهداف في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ترتيب مجموعة الهلال وريال مدريد 

ويلعب الهلال في الجولة الأخيرة مع باتشوكا المكسيكي بينما يلتقي ريال مدريد مع سالزبورج النمساوي.

ورغم محاولات زعيم آسيا خطف هدف الفوز خلال المباراة إلا أن التنظيم الدفاعي لفريق سالزبورج نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة.

ورفع الهلال رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث بينما رفع سالزبورج رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة بالتساوي مع ريال مدريد.

وكشف سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق الهلال السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة سالزبورج النمساوي في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية.

ويتواجد الهلال في المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كل من ريال مدريد وسالزبورج وباتشوكا.

 

تشكيل الهلال  أمام سالزبورج في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، حسان تمبكتى، كاليدو كوليبالي، رينان لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز، ناصر الدوسري، مالكوم، سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: ماركوس ليوناردو، سالم الدوسري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهلال السعودي الهلال وريال مدريد الولايات المتحدة الأمريكية ت الولايات المتحدة الامريكي الولايات المتحده الامريكيه سالزبورج النمساوى رينان لودي ريد بول سالزبورج النمساوي ريد بول سالزبورج ريال مدريد وسالزبورج

مواد متعلقة

الهلال السعودي يتعادل سلبيًا مع سالزبورج النمساوي في كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، رامي ربيعة يقود العين أمام مانشستر سيتي ومرموش على الدكة

كأس العالم للأندية، تعادل سلبي بين الهلال السعودي وسالزبورج النمساوي بالشوط الأول

الأهلي يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة بورتو البرتغالي

مدرب سالزبورج: مواجهة الهلال صعبة وطريقة إنزاجي لا تهمني

الأكثر قراءة

الأهلي يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة بورتو البرتغالي

إعلام عبري: إسرائيل مستعدة لإنهاء الحرب مع إيران بشرط

مسلسل حرب الجبالي الحلقة 22، ثريا توافق على الزواج من راشد

اللهم أجرني في مصيبتي، أول تعليق من والد ضحايا مذبحة فيلا الشروق

ترتيب مجموعة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية

ماذا يحدث لو أغلقت إيران مضيق هرمز؟ إجابات عن 5 أسئلة حرجة

ظهرت لأول مرة في الملاعب، سر إشارة حكم مباراة ريال مدريد وباتشوكا

بداية رطوبة الصيف، حالة الطقس اليوم الإثنين في مصر

خدمات

المزيد

أسعار اللحوم اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 في الأسواق

سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 22- 6- 2025

أسعار السكر اليوم بالسوق المحلي

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 23 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 23 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية