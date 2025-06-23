ترتيب مجموعة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية

تعادل الهلال السعودي مع ريد بول سالزبورج النمساوي بدون أهداف في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ترتيب مجموعة الهلال وريال مدريد

ويلعب الهلال في الجولة الأخيرة مع باتشوكا المكسيكي بينما يلتقي ريال مدريد مع سالزبورج النمساوي.

ورغم محاولات زعيم آسيا خطف هدف الفوز خلال المباراة إلا أن التنظيم الدفاعي لفريق سالزبورج نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة.

ورفع الهلال رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث بينما رفع سالزبورج رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة بالتساوي مع ريال مدريد.

وكشف سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق الهلال السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة سالزبورج النمساوي في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية.

ويتواجد الهلال في المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كل من ريال مدريد وسالزبورج وباتشوكا.

تشكيل الهلال أمام سالزبورج في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، حسان تمبكتى، كاليدو كوليبالي، رينان لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز، ناصر الدوسري، مالكوم، سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: ماركوس ليوناردو، سالم الدوسري.

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