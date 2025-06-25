المصرية للكهرباء توقع عقدا لتغذية الأحمال المطلوبة مستقبلا بمنطقة حفر قناة السويس

وقعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لـنقل الكهرباء، عقدًا مع شركة PowerChina الصينية، لإنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة رباعي الموصل جهد 500 ك.ف، بطول 64 كم، يمتد من شرق الإسماعيلية إلى الزقازيق.

تغذية الأحمال المطلوبة مستقبلًا بمنطقة حفر قناة السويس

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير ودعم الشبكة القومية الموحدة وتحقيق الاستقرار في التغذية الكهربائية، حيث يستهدف المشروع تغذية الأحمال المطلوبة مستقبلًا بمنطقة حفر قناة السويس، ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من قبل المشروعات الصناعية والتنموية، وكذلك تحسين جهود محطات المحولات جهد 220 ك.ف، بما يُسهم في تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية وتنفيذ الأعمال التنموية المستهدفة بمنطقة كهرباء القناة.

تطوير الشبكة القومية الموحدة لاستيعاب الطلب المتزايد على الكهرباء

وأكدت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الشبكة القومية الموحدة، والعمل على رفع كفاءتها لاستيعاب الطلب المتزايد على الكهرباء ومواكبة مشروعات التنمية العمرانية والصناعية، تحقيقًا لاستراتيجية الدولة المصرية وتنفيذًا لرؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.