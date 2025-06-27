الشارع بقى ترعة، كسر مفاجئ بخط مياه الشرب يغرق منطقة البرج الجديد في المحلة (صور)

شهدت منطقة البرج بالشارع الجديد في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، كسرًا مفاجئًا بخط مياه الشرب الرئيسي، ما أدى إلى غرق الشارع وتحول المنطقة إلى ما يشبه "بحيرة صغيرة"، وسط حالة من الاستياء بين المواطنين.

وتسبَّب الكسر في اندفاع كميات كبيرة من المياه، مما أثَّر على الحركة المرورية وتعطيل بعض الأنشطة التجارية بالمنطقة، كما اشتكى الأهالي من صعوبة السير وبلوغ منازلهم، خاصة مع تسرب المياه إلى بعض المداخل السكنية.

على الفور، انتقل مسؤولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بفِرَق الطوارئ لإغلاق المحبس الرئيسي وبدء أعمال الإصلاح.

وأكد مصدر مسؤول بشركة مياه الشرب والصرف بمحافظة الغربية أن الكسر ناتج عن ضغط زائد بخط المياه، ويجري العمل حاليًا على إصلاح العطل في أسرع وقت ممكن، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتقليل فترة انقطاع المياه عن الأهالي.

هذا، وطالب المواطنون بسرعة الانتهاء من الإصلاحات وضرورة مراجعة خطوط المياه المتهالكة لمنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلًا.

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