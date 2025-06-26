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تعرف على موعد ظهور تنسيق الثانوية العامة 2025 بالجيزة

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، فيتو
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تُعلن محافظة الجيزة أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة سيعتمد تنسيق القبول لـلثانوية العامة والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي الجديد يوم الأحد المقبل الموافق ٢٩ يونيو الجاري.

 

تنسيق القبول للثانوية العامة والتعليم الفني

وتهيب محافظة الجيزة بأولياء الأمور والطلاب متابعة الصفحة الرسمية للمحافظة والمصادر الرسمية المعتمدة للاطلاع على تفاصيل درجات القبول فور اعتمادها.

ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تنظيم إجراءات القبول وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التنسيق بما يراعي الكثافات الطلابية والطاقات الاستيعابية للمدارس الثانوية على مستوى الإدارات التعليمية.
 

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محافظة الجيزة الجيزة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تنسيق القبول للثانوية العامة التعليم الفني

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