الجمعة 27 يونيو 2025
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حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق شقة سكنية بالمطرية

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

يعاين رجال المعمل الجنائي حريق نشب داخل شقة سكنية بأحد العقارات في منطقة المطرية دون وقوع أي إصابات.

 

ويجري رجال الإطفاء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.


حريق شقة سكنية بالمطرية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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