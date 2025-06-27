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حوادث

ماس كهربائي السبب، المعمل الجنائي يعاين حريق شقة بوسط القاهرة

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أجرى المعمل الجنائي معاينة لحريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي في أحد العقارات بمنطقة وسط القاهرة، دون وقوع أي إصابات.

 

وكشفت المعاينة أن الحريق أندلع بسبب ماس كهربائي بأحد الوصلات، مما تسبب في امتدادها لباقي محتويات الشقة.

 

حريق شقة سكنية بوسط القاهرة

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بأحد العقارات بوسط القاهرة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بعقار مكون من 3 طوابق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد إلى باقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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