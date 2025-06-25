السيطرة على حريق نشب في مخزن بلاستيك بالخانكة (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ القليوبية من السيطرة على حريق نشب فى مخزن للبلاستيك بمنطقة أرض التين فى أبو زعبل بدائرة مركز شرطة الخانكة دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق فى مخزن للبلاستيك والخردة بمنطقة أرض التين.

انتقل على الفور الدكتور محمد ليلة رئيس مدينة الخانكة ونائبه إبراهيم سعيد السيد وخميس فارس فنى الإشغالات وسيارتي إطفاء وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة وتبين أن المخزن يقع على مساحة 400 متر عشوائي ولم تقع اى خسائر بشرية وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حريق بمخزن بالخانكة، فيتو

حريق بمخزن بالخانكة، فيتو

حريق بمخزن بالخانكة، فيتو

حريق بمخزن بالخانكة، فيتو

حريق بمخزن بالخانكة، فيتو

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