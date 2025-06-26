الخميس 26 يونيو 2025
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حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية في المطرية

حريق شقة سكنية، فيتو
حريق شقة سكنية، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بأحد العقارات بـمنطقة المطرية دون وقوع أي إصابات، ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.


حريق شقة سكنية في المطرية 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات  بدائرة قسم شرطة المطرية وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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