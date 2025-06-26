جيسوس يحسم موقفه من تدريب النصر السعودي

حسم المدرب البرتغالي، جورجي جيسوس، المدير الفني السابق لفريق الهلال السعودي، موقفه من تدريب نادي النصر السعودي، بعد الأنباء التي ربطته بقيادة العالمي خلفًا للمدرب الإيطالي ستيفانو بيولي.

ورحل جيسوس عن تدريب الهلال خلال الشهر الماضي، بعدما ودع منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، بالخسارة أمام أهلي جدة (1-3) في نصف النهائي.

موقف جيسوس من تدريب النصر السعودي

وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية، اليوم الخميس، أن مصدرا مقربا من جيسوس كشف عن وجود عرض رسمي من النصر بالفعل، للتعاقد مع المدرب البرتغالي جيسوس الذي رحب بتدريب العالمي.

وأضافت أن المفاوضات سارت في اتجاه إيجابي، فيما يتعلق بخطط النادي والصفقات التي يتطلع لعقدها، لكن النصر السعودي لم يتوصل لاتفاق نهائي مع المدرب.

وكتب جيسوس تاريخا مع الهلال، بتحقيق جميع الألقاب المحلية خلال موسمه الأول من الولاية الثانية، بجانب الفوز في 34 مباراة تواليا في مختلف المسابقات، وهو إنجاز عالمي غير مسبوق.

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