رقم ضخم، كم يبلغ راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي بعد تجديد عقده؟

أعلن نادي النصر السعودي رسميًا، اليوم الخميس، تجديد عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى عام 2027، ليضمن بذلك استمراريته في السعودية حتى سن الـ 42 عامًا.

وبذلك يبقى الأمل لدى عشاق رونالدو لمشاهدته مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2026.

نشر رونالدو خبر تجديد عقده عبر حسابه على "إكس" بمقطع مصحوب بعبارة: "فصل جديد يبدأ. نفس الشغف، نفس الحماس. لنصنع التاريخ معًا.. النصر إلى الأبد".

وأسدل رونالدو الستار بذلك على التكهنات التي أثيرت حول مشواره مع نادي انصر طوال الفترة الماضية.

راتب رونالدو الجديد مع النصر السعودي

كشف تقرير لشبكة "business-standard" أن قيمة العقد الجديد تصل إلى 15 مليون يورو شهريًا، أي ما يعادل 3.8 مليون يورو أسبوعيًا، حوالي 550 ألف يورو يوميًا.

وقالت الشبكة إن هذه الأرقام تُعزز مكانة رونالدو كواحدٍ من أعلى الرياضيين أجرًا في التاريخ، وتُبرز الدور الكبير للسعودية في جذب نجوم العالم.

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