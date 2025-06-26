سيناريو كوريا الشمالية يتكرر، خبير بالطاقة الذرية يفجر مفاجأة بشأن النووي الإيراني

حذر الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا، من أن انسحاب إيران من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية قد يُعيد تكرار سيناريو كوريا الشمالية، مؤكدًا أن المجتمع الدولي سيكون أمام خطر فقدان السيطرة الكاملة على البرنامج النووي الإيراني.

الضربات الأمريكية للمنشآت الإيرانية لم تضف جديدًا

وقال أبو شادي، في تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن الضربات الأمريكية الأخيرة استهدفت ثلاث منشآت سبق لإسرائيل قصفها سابقًا، ولم تكن فعالة بما يكفي لتعطيل البرنامج النووي الإيراني

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وأشار إلى أن إيران كانت قد أمنت مواقعها وموادها النووية قبل الضربة، وبأن المواقع التي قصفتها واشنطن كانت غالبًا شبه شاغرة.

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وأوضح أبو شادي أن البرنامج النووي الإيراني لم يُقضَ عليه بالكامل، قائلًا:"إيران لديها أكثر من 23 ألف وحدة تخصيب موزعة في مواقع عدة، وتصنع وحداتها محليًا في مصانع سرية."

وأضاف أن ما تم تدميره في نطنز وفوردو وأصفهان يعني تعطيلًا مؤقتًا للبرنامج المعلن فقط، وليس للقوة الحقيقية التي تقف خلفه.

انسحاب إيران من الاتفاق النووي يفتح بابًا خطيرًا

وقال أبو شادي إن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية يمثل تصعيدًا غير مسبوق، وإذا استمرت إيران في هذا المسار، وانسحبت من المعاهدة كما فعلت كوريا الشمالية، فإن المجتمع الدولي سيصبح أعمى عن النشاطات النووية الإيرانية.

وأكد أن هذا الانسحاب سيقوض أي رقابة دولية، وسيرفع منسوب الخطر في الشرق الأوسط بشكل قد يصعب احتواؤه.

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