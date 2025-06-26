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رياضة

بطولة واحدة ويقترب من 100 هدف، أرقام رونالدو مع النصر السعودي بعد التجديد

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

نجح نادي النصر السعودي في تجديد عقد نجمه وقائده الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الخميس، لمدة موسمين حتى يونيو 2027.

وينتهي العقد السابق لرونالدو مع النصر يوم الإثنين المقبل، الموافق 30 يونيو الجاري، ما أثار التكهنات حول مستقبله مع الفريق، خصوصًا أن النجم البرتغالي لم يتوج بأي لقب سعودي أو آسيوي مع الفريق منذ انضمامه في يناير 2023.

أرقام رونالدو مع النصر السعودي

وخاض كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي منذ انضمامه للعالمي، 111 مباراة في مختلف البطولات، وسجل 99 هدفا، وحصل على جائزة هداف الدوري السعودي للمحترفين في موسمين متتاليين، كما دوّن اسمه في تاريخ المسابقة كصاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد.

وحصد رونالدو لقب البطولة العربية للأندية لكرة القدم 2023 مع النصر السعودي، وهو اللقب الوحيد في مسيرته مع العالمي.

ويستهدف رونالدو المشاركة مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يرغب في الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته مع الأندية والمنتخبات.

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