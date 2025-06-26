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تحرير 55 مخالفة تموينية بالمخابز والأسواق في دمياط (صور)

تموين دمياط يواصل
تموين دمياط يواصل حملاته الرقابية، فيتو

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، اليوم الخميس، حملة مكبرة أسفرت عن تحرير 55 محضرًا متنوعًا للمخالفين، في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وضمن خطة وزارة التموين لإحكام الرقابة على المنظومة التموينية والأسواق.

مخالفات داخل المخابز

أوضح الأستاذ مجدي عبد الكريم، وكيل وزارة التموين بدمياط، أن الحملة شملت التفتيش على عدد من المخابز، حيث تم تحرير 8 محاضر لمخابز خالفت المواصفات الفنية والإجرائية، تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات أو الأوزان القانونية، وعدم وجود قائمة تشغيل، بالإضافة إلى عدم وجود سجل للزيارات التفتيشية.

 

 

 

ضبط مخالفات في الأسواق

وفيما يتعلق بالأسواق، حررت الحملة 45 محضرًا لمخالفات متعددة، أبرزها عدم الإعلان عن أسعار السلع، وغياب الشهادات الصحية للعاملين، وتشغيل منشآت بدون تراخيص، وعدم الإعلان عن المخازن، إلى جانب بيع لحوم مكشوفة وتشغيل عمالة دون شهادات صحية.

مخالفات بمنظومة المواد البترولية

كما شملت الحملة التفتيش على منافذ بيع المواد البترولية، حيث تم تحرير محضرين لمخالفات تمثلت في عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات الغاز.

حملات مستمرة لتأمين الغذاء والدعم

وأكدت مديرية التموين أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتعليمات محافظ دمياط ووزير التموين، بهدف ضبط الأسواق، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومراقبة جودة وسلامة الأغذية المعروضة للمواطنين.

 

 

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