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وفد جامعة بنها يزور "سكاريا للعلوم التطبيقية" بتركيا

جامعة بنها،فيتو
جامعة بنها،فيتو

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، قيام وفد من الجامعة برئاسة الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بزيارة جامعة سكاريا للعلوم التطبيقية بتركيا، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين إيراسموس بلس (Erasmus+) الممول من الاتحاد الأوروبي.

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توطيد أواصر التعاون المشترك مع كبرى المؤسسات العلمية والجامعات

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها علي توطيد أواصر التعاون المشترك مع كبرى المؤسسات العلمية والجامعات في مختلف دول العالم والذي يساهم في رفع التصنيف الدولي للجامعة حيث أنها تسعى دائما إلى المضي قدما للوصول إلى العالمية بتحسين جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية.

من جانبه قال الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الزيارة بدأت باستقبالهم من  الدكتور محمد ساريبييك رئيس الجامعة، والدكتور سنان سردار أوزكان نائب رئيس الجامعة، والدكتور علي فؤاد بوز، وذلك بحضور الدكتور محمد مجدي بكلية الهندسة بشبرا بجامعة بنها، وتم مناقشة سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسستين، وتوسيع فرص تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بالإضافة إلى استكشاف آفاق التعاون في المشروعات البحثية الدولية المشتركة.

وأشار فوده إلي أن زيارة وفد الجامعة لجامعة سكاريا للعلوم التطبيقية بتركيا تأتي في إطار دعم العلاقات الدولية لجامعة بنها، وتعزيز مكانتها الأكاديمية على المستوى الإقليمي والدولي.

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها

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