إنجاز جديد لجامعة بنها في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن الجامعة احتلت المركز الـ(39) ضمن (1,181) على مستوى العالم في تحقيق الهدف السابع "الطاقة النظيفة" وبالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية، كما جاءت بالمركز الـ(87) من ضمن (1,089) على مستوى العالم في الهدف الثالث عشر "الحفاظ على المناخ" وبالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية.

وأضاف الجيزاوي: احتلت جامعة بنها أيضا المركز الـ( 35) من ضمن (2,389) على مستوي العالم في تحقيق الهدف السابع عشر "عقد شراكات تحقيق الاهداف" وبالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية.

جامعة بنها ضمن أفضل 50 جامعة عالميا تحقيقا لهدف الطاقة النظيفة



وأوضح رئيس جامعة بنها ان تصنيف التأثير "THE Impact Rankings" يظهر التزام المؤسسة الخاضعة للتصنيف بدعم أهداف التنمية المستدامة السابعة عشر التابعة للأمم المتحدة في مجال التعليم والبحث العلمي ونقل المعرفة، وكذلك تجسيدها في ممارساتها الداخلية، ويعتمد التصنيف في طريقة عمله عدد من المؤشرات عبر ثلاث مجالات هي البحث العلمي المنشور خلال الخمس سنوات الأخيرة بالمجلات والدوريات العلمية العالمية لدار النشر السيفير وأنشطة التوعية والادارة والاشراف على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى ان الجامعة قد احتلت الفئة (201 - 300) ضمن (2,526) جامعة عالميا من 130 دولة، في الترتيب العام، بتقدم فئتين عن الإصدار السابقة، وعلى المستوى المحلى احتلت جامعة بنها الفئة الثانية بالمشاركة مع جامعات أخرى، وذلك ضمن عدد (51) جامعة مصرية حكومية وخاصة بتصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي للتنمية المستدامة.

وأضافت ان هذا التصنيف هو أحد إصدارات تصنيفات مؤسسة التايمز البريطانية والتي تصدرها سنويا لمقارنة أداء الجامعات عالميا وان تصنيف التأثير في دورته السادسة يقيس مساهمة كل جامعة وأدائها فيما يتعلق بكل هدف من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

نتيجة التصنيف البريطاني هذا العام



سجلت نتيجة التصنيف البريطاني هذا العام، الذي شاركت فيه أكثر من 2152 جامعة من 130 دولة بالعالم خضعت للتنافس والتقويم وفقًا لمؤشرات أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، زيادة في عدد الدول والجامعات المشاركة سواء على المستوى المحلي بزيادة عدد 5 جامعات أو الدولي بزيادة 374 جامعة.

وحققت جامعة بنها تقدمًا ملحوظًا في السبعة عشر هدف بهذا التصنيف العالمي، ويمكن تلخيص اداء جامعة بنها وترتيبها عالميا في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

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