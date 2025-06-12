الخميس 12 يونيو 2025
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سياسة

سؤال برلماني لوزير النقل بسبب تكرار حوادث أتوبيسات النقل العام

حوادث طرق، فيتو
حوادث طرق، فيتو

تقدّمت سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير النقل، حول تكرار حوادث أتوبيسات النقل العام، والتي باتت تمثل خطرًا جسيمًا يهدد حياة المواطنين.

حادث شوارع الجيزة 

وقالت السعيد، جاء هذا السؤال في أعقاب حادث مأساوي وقع مؤخرًا بأحد الشوارع الرئيسية في محافظة الجيزة، وأسفر عن مصرع شاب في مقتبل العمر وعدد من الأطفال، إلى جانب عشرات المصابين الذين نُقلوا إلى المستشفيات.

وأعربت السعيد عن قلقها إزاء تكرار هذه الحوادث، متسائلة عن الأسباب الكامنة وراءها، ومنها:

غياب الصيانة الدورية لأتوبيسات النقل العام

هل يرجع الأمر إلى غياب الصيانة الدورية لأتوبيسات النقل العام؟

هل يتم إجراء الكشف الدوري على الحالة الصحية للسائقين؟

هل أعمار بعض السائقين لا تتناسب مع طبيعة العمل الشاق والفترات الطويلة على الطرق؟

هل هناك سائقون تجاوزوا سن المعاش وما زالوا يواصلون العمل بعد تجديد مدد خدمتهم؟

وطالبت النائبة الوزارة بسرعة الرد، وتقديم تقرير مفصل عن خطة الوزارة للتعامل مع هذا الملف الذي يمس حياة ملايين المصريين لوقف نزيف الدماء على الطرق وحماية أرواح الأبرياء.

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