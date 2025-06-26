بلاغ يتهم محاميا شهيرا بنشر أخبار كاذبة عن الشرطة والقضاء

تقدم المستشار سامح عبد الوهاب رئيس محكمة جنايات وسكرتير نادي قضاة جنوب سيناء ببلاغ للنائب العام ضد محامي شهير لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار، من خلال نشره بوست كاذب على القضاة والشرطة.

وذكر المستشار سامح، أنه أثناء تصفحه على موقع الفيس بوك وجد محاميا شهيرا نشر تدوينة عن إجبار محام عام على الاستقالة ثم القبض عليه و8 ضباط في قضية مخدرات ثم كان بيان مكتب النائب العام بتكذيب هذا الخبر.

وأشار مقدم البلاغ إلى أن المشكو في حقه تعمد النشر ليجلب التعليقات التي يريدها وهو يعلم تأثير هذه الأخبار على سمعة المؤسسات القضائية والشرطة ومدى انجراف عامة الناس حول هذه الأخبار وتصديقها مما يؤثر بالضرورة على حالة السلم العام والاستقرار والأمن القومي للبلاد.

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