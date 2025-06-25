وزير الأوقاف السابق: لا سلام في الشرق الأوسط دون إنهاء العدوان على غزة وإقامة الدولة الفلسطينية

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن السلام الكامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم لن يتحقق إلا بوقف العدوان على قطاع غزة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وزير الأوقاف السابق: لا سلام بالشرق الأوسط دون إنهاء العدوان على غزة

وقال جمعة، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن "الحروب يدفع ثمنها الجميع، بينما السلام يجني ثماره الجميع".

وشدد على أن هناك فرصة سانحة الآن لوقف العدوان وإحلال السلام في المنطقة بدلًا من الاستمرار في صراعات مدمرة لا تنتهي.

واختتم وزير الأوقاف السابق منشوره بالدعاء قائلًا: "اللهم رد إلينا الأقصى ردًّا جميلًا، وارفع الكرب عن أهل غزة".

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