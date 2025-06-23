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حوادث

اتهمه بسرقة قطعة نحاس، قرار بشأن جامع خردة متهم بالشروع في قتل صاحب محل بالسلام

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة السلام بحبس جامع خردة بتهمة الشروع في قتل صاحب محل نحاس بمنطقة النهضة 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين صاحب محل وجامع خردة بمنطقة النهضة، علي خلفية سرقة الأخير قطعة نحاس من داخل محل الأول، وأنكرها ورفض رد قيمتها.

ودلت التحريات أن مشاجرة نشبت بين الطرفين أقدم فيها جامع الخردة علي طعن صاحب المحل في رأسه بمفتاح حديدي مما أسفر عن إصابته.

تم نقل المصاب الي المستشفي لتلقي العلاج والقبض علي المتهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب والتحفظ علي أداة الجريمة وتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث للوقوف على ملابساته. 

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نيابة السلام النهضة منطقة النهضة النيابة العامة

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